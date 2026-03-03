Diputado José Félix García se retracta de acusaciones contra Dumek Turbay

En cumplimiento de un fallo judicial, el diputado de la Asamblea Departamental de Bolívar, José Félix García Turbay, se retractó públicamente de los señalamientos que había hecho contra el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La rectificación se produjo durante la instalación del primer periodo de sesiones ordinarias de 2026, luego de que el Juzgado Segundo Penal Municipal de Cartagena ordenara al diputado aclarar sus afirmaciones por vulnerar los derechos al buen nombre y honra del mandatario.

El fallo judicial

La decisión, emitida el 18 de febrero, concluyó que García Turbay excedió los límites de la libertad de expresión y del control político al atribuir supuestas conductas delictivas sin pruebas ni respaldo judicial. El juez señaló que el diputado persistió en sus acusaciones pese a conocer el archivo de los procesos por parte de la Fiscalía y amplificó los señalamientos en redes sociales.

La retractación

Durante la sesión, García Turbay reconoció que las afirmaciones realizadas el 19 de enero carecían de sustento probatorio y que no existe sentencia condenatoria contra Dumek Turbay relacionada con los hechos mencionados. El diputado se comprometió a publicar el texto de la rectificación en sus cuentas oficiales y en los espacios institucionales donde circularon los señalamientos, manteniéndolo visible por 15 días.

Asimismo, solicitó a la Asamblea Departamental que brinde el espacio necesario para difundir la rectificación en sus canales institucionales. Finalmente, aseguró que se abstendrá de repetir imputaciones de carácter delictivo sin respaldo judicial y que separará sus opiniones personales de su ejercicio como servidor público.