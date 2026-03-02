Hable con elPrograma

03 mar 2026 Actualizado 07:21

Se amplía el plazo de postulación de testigos electorales para elecciones legislativas

El CNE informó que la postulación la deben hacer, a través de la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales que, las agrupaciones políticas que tienen candidatos en contienda.

Colombia

Las elecciones legislativas que se llevarán a cabo este domingo, 8 de marzo, vuelven a ser noticia.

Esta vez, el Consejo Nacional Electoral, por medio de un comunicado, informó que el plazo de postulación de testigos electorales se amplió y ahora será hasta el 5 de marzo.

El CNE lo hizo mediante la Resolución 1202 de 2026. Allí, amplió el plazo para que todas las agrupaciones políticas del país postulen a sus testigos electorales de cara a los comicios legislativos.

¿Cómo se puede hacer la postulación?

Según informó el CNE en la misiva, la postulación podrá efectuarse a través de la Plataforma única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales, herramienta tecnológica dispuesta por el CNE para agilizar, organizar y asegurar el registro oportuno de los actores electorales.

¿Qué se debe hacer? Pues lo primero es ingresar a la página web: https://actoreseleccionescongreso.cne.gov.co/, luego digitar el usuario y contraseña asignados, seleccionar el actor a postular y, finalmente, diligenciar la información requerida.

Con esta decisión, el CNE busca garantizar la legitimidad y la transparencia en la jornada que se llevará a cabo el próximo 8 de marzo, así como propender por unos procesos electorales justos y democráticos.

¿Todas las mesas tienen cobertura de testigos?

La entidad electoral informó que a corte del 1 de marzo, de las 123.314 mesas de votación habilitadas en el país, 3.610 aún no cuentan con cobertura de testigos electorales.

