Se amplía el plazo de postulación de testigos electorales para elecciones legislativas
El CNE informó que la postulación la deben hacer, a través de la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales que, las agrupaciones políticas que tienen candidatos en contienda.
Colombia
Las elecciones legislativas que se llevarán a cabo este domingo, 8 de marzo, vuelven a ser noticia.
Esta vez, el Consejo Nacional Electoral, por medio de un comunicado, informó que el plazo de postulación de testigos electorales se amplió y ahora será hasta el 5 de marzo.
El CNE lo hizo mediante la Resolución 1202 de 2026. Allí, amplió el plazo para que todas las agrupaciones políticas del país postulen a sus testigos electorales de cara a los comicios legislativos.
¿Cómo se puede hacer la postulación?
Según informó el CNE en la misiva, la postulación podrá efectuarse a través de la Plataforma única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales, herramienta tecnológica dispuesta por el CNE para agilizar, organizar y asegurar el registro oportuno de los actores electorales.
¿Qué se debe hacer? Pues lo primero es ingresar a la página web: https://actoreseleccionescongreso.cne.gov.co/, luego digitar el usuario y contraseña asignados, seleccionar el actor a postular y, finalmente, diligenciar la información requerida.
Con esta decisión, el CNE busca garantizar la legitimidad y la transparencia en la jornada que se llevará a cabo el próximo 8 de marzo, así como propender por unos procesos electorales justos y democráticos.
¿Todas las mesas tienen cobertura de testigos?
La entidad electoral informó que a corte del 1 de marzo, de las 123.314 mesas de votación habilitadas en el país, 3.610 aún no cuentan con cobertura de testigos electorales.