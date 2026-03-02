Conozca la plataforma para participación y vigilancia electoral de colombianos en el exterior

Colombia

Este lunes, 2 de marzo, los colombianos alrededor del mundo ya pueden ejercer su derecho al voto y hacer parte de las elecciones de marzo en donde, en el país, se elegirán a los miembros del Congreso de la República para la vigencia 2026 - 2030.

En esa línea, el Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó una innovadora plataforma de Postulación y Acreditación de Actores Electorales. Según mencionaron, la herramienta “representa un avance significativo en la legitimidad y transparencia de los procesos electorales colombianos”.

CNE adelanta jornada de capacitación

Para dar garantías de que la plataforma cumplirá su labor, el CNE adelantará una jornada de capacitación presencial de los testigos electorales de mesas de votación acreditados para vigilar las mesas que se instalarán en Quito, Ecuador, entre el 2 de marzo de 2026 al 8 de marzo de 2026.

¿Qué hace la plataforma?

Pues bien, esta herramienta lo que busca es garantizar la participación de partidos políticos, movimientos, testigos electorales y demás actores del sistema democrático, bajo principios de transparencia y legitimidad.

Lo que hace la plataforma es, ahora, digitalizar todos estos procesos “mediante la eliminación de trámites físicos, permitiendo su realización a través de internet, con la posibilidad de postulación individual o cargue masivo de datos”.

Adicionalmente, la herramienta incorpora en su funcionamiento “credenciales digitales con un código QR que evitan las falsificaciones, produce impacto en el medio ambiente al erradicar la impresión masiva de documentos físicos, produce un efecto en la reducción de costos operativos y dispone de un acompañamiento institucional permanente del CNE mediante el entrenamiento y soporte técnico para todas las agrupaciones políticas”.

Ecuador, eje clave de votaciones colombianas en el extranjero

Así, tener unas elecciones transparentes no solo en Colombia sino de los colombianos en el exterior, se convierte en la clave.

Por ejemplo, no más en Quito, capital de Ecuador, 18.641 connacionales están habilitados para votar en 27 mesas de votación, lo que convierte a este punto en un escenario estratégico dentro del proceso electoral en el exterior y en una prioridad para garantizar la acreditación y capacitación de testigos y actores electorales.