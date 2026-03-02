Alumbrado público será prioridad en sesiones ordinarias del Concejo de Cúcuta

Inicio de primer periodo de sesiones ordinarias del Concejo de Cúcuta. / Foto: Concejo.

Cúcuta.

Con el inicio del primer periodo de sesiones ordinarias del año 2026, el Concejo de Cúcuta anunció que uno de los principales temas a debatir será la situación del alumbrado público en diferentes sectores de la ciudad, ante las constantes quejas de la comunidad.

El presidente del Concejo, Edison Contreras, explicó en entrevista con Caracol Radio que las sesiones, iniciadas el pasado 1 de marzo, estarán enfocadas en debates que respondan a las necesidades ciudadanas.

“Esperamos realizar unos debates interesantes y siempre en beneficio de la comunidad cucuteña, como es el tema del alumbrado público”, señaló.

Según indicó el cabildante, desde distintos barrios se han recibido inconformidades relacionadas con fallas en este servicio.

“Hay sectores en la ciudad que están a oscuras, hay sectores donde está el postal, pero no está la luminaria, y hay sectores donde realmente no ha ido ese apreciado servicio público que es el alumbrado público, lo que impacta la seguridad”, afirmó.

Contreras aseguró que el Concejo adelantará un debate abierto para analizar la problemática y buscar soluciones concretas.

“Queremos hacer un debate en cara a la ciudad, un debate que sea en beneficio y en pro de la ciudad cucuteña”, agregó.

Durante este periodo también se iniciará la revisión de informes de las diferentes secretarías de la administración municipal como parte de los ejercicios de control político.

El presidente del Concejo explicó que primero solicitarán la información oficial para posteriormente citar a los funcionarios.

“Vamos a pedir los informes respectivos para poder empezar a analizarlos y empezar a citar a controles políticos de los secretarios de despacho”, precisó.

Frente a las expectativas para este año, Contreras manifestó que el objetivo principal será aportar al desarrollo de la ciudad.

“Siempre pensando en que a la ciudad le vaya muy bien, que la economía y la seguridad se mejoren (…) esperando lo mejor para la ciudad, una Cúcuta que se vuelva una ciudad de destino”, concluyó.