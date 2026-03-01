Irán eleva a 148 las estudiantes muertas en un bombardeo israelí contra una escuela al sur del país

Las autoridades de Irán han denunciado este sábado la muerte de al menos 148 estudiantes a causa de un bombardeo de Israel contra una escuela femenina en la provincia de Hormozgán (al sur del país), que además ha dejado 95 heridas, según el último balance entregado por el gobernador de la ciudad, Mohammad Radmehr, informó este domingo la agencia oficial IRNA.

El incidente llega en medio de la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán y la respuesta de Teherán, que ha lanzado misiles contra objetivos militares estadounidenses en la región y contra territorio de Israel.

Anteriormente, el gobernador indicó que más de un centenar de estudiantes, habían perdido la vida en la escuela primaria Shajare Tayebé, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora sobre estas acusaciones.

Radmehr ha explicado que ya hay una operación en marcha para retirar los escombros del edificio de la escuela. “A pesar de este ataque, la situación en la ciudad está bajo control y la calma se mantiene en otros puntos de la ciudad”, ha apuntado en declaraciones recogidas por la agencia de noticias oficial iraní, IRNA.

Las labores de socorro y la retirada de escombros por parte de los trabajadores humanitarios continúan en el centro educativo, añadió, y aseguró que entre las víctimas mortales se encontraban también algunos de los padres de los estudiantes y varios miembros del personal escolar, indica IRNA.