EE.UU. autoriza salida de personal no esencial de su embajada en Israel por riesgos de seguridad

Estados Unidos autorizó este viernes la salida de Israel de su personal gubernamental no esencial “debido a riesgos de seguridad” e instó a las personas a marcharse mientras aún hubiera vuelos disponibles.

“El Departamento de Estado autorizó la salida del personal estadounidense no esencial y de los familiares de empleados del Gobierno de Estados Unidos (...) debido a riesgos de seguridad”, indicó la embajada en su sitio web.

“Las personas deberían considerar abandonar Israel mientras sigan disponibles los vuelos comerciales”, añadió.