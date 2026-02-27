Hable con elPrograma

EE.UU. autoriza salida de personal no esencial de su embajada en Israel por riesgos de seguridad

“Las personas deberían considerar abandonar Israel mientras sigan disponibles los vuelos comerciales”, asegura el Gobierno de Estados Unidos.

Bandera de Estados Unidos e Israel. FOTO: Getty Images / Nick Brundle Photography

Bandera de Estados Unidos e Israel. FOTO: Getty Images

AFP

Estados Unidos autorizó este viernes la salida de Israel de su personal gubernamental no esencial “debido a riesgos de seguridad” e instó a las personas a marcharse mientras aún hubiera vuelos disponibles.

“El Departamento de Estado autorizó la salida del personal estadounidense no esencial y de los familiares de empleados del Gobierno de Estados Unidos (...) debido a riesgos de seguridad”, indicó la embajada en su sitio web.

Las personas deberían considerar abandonar Israel mientras sigan disponibles los vuelos comerciales”, añadió.

