“Puede haber consecuencias imprevisibles”: Antonio Guterres por guerra en medio oriente

Estados Unidos

La mañana de este sábado se anunció que el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia en la tarde de este sábado para tratar la situación en Irán después de los ataques lanzados por EE.UU. e Israel.

Según un portavoz de la presidencia rotatoria, la reunión se convoca tras “la solicitud de varios miembros” del Consejo de celebrar un encuentro de emergencia para este sábado.

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, urgió “el cese inmediato de las hostilidades y una desescalada urgente”.

Advirtió de que, de no producirse medidas de contención, la situación podría derivar en “un conflicto regional de consecuencias imprevisibles”.

Derechos Humanos

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, condenó este sábado tanto los ataques de Estados Unidos e Israel en todo el territorio iraní como las represalias de Irán y señaló que “en cualquier conflicto armado son los civiles quienes acaban pagando el precio más alto”.

“Las bombas y los misiles no son la manera de resolver las diferencias, sino que solo provocan muerte, destrucción y sufrimiento humano”, advirtió en un mensaje en su cuenta oficial en X.

El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas hizo un llamado a la contención para evitar mayores daños a la población e imploró a todas las partes a “actuar con sensatez, reducir la escalada y regresar a la mesa de negociación, donde apenas unas horas antes buscaban activamente una solución”.

“Esta es la única forma de resolver de manera duradera las profundas diferencias que existen”, subrayó el alto comisionado austríaco.

No hacerlo, advirtió, entraña el riesgo de “un conflicto aún más amplio, que inevitablemente provocará más muertes civiles absurdas y destrucción a una escala potencialmente inimaginable, no solo en Irán sino en toda la región de Oriente Medio”.