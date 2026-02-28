Ejército de Israel afirma haber atacado a altos cargos iraníes en Teherán

El ejército de Israel afirmó este sábado haber haber atacado varias reuniones de altos cargos iraníes en Teherán durante su operativo conjunto lanzado con Estados Unidos.

“El ataque de esta mañana tuvo lugar de forma simultánea en varios lugares de Teherán, donde estaban reunidos altos cargos políticos y de seguridad”, indicó el ejército israelí en un comunicado.

El texto agrega que el ejército “evalúa actualmente los resultados del ataque” y se encuentra “en estado de preparación en varios frentes” por si la campaña “se extiende a otros teatros” de operaciones.

Las fuerzas armadas israelíes se habían preparado para este ataque “en un plan operativo elaborado durante meses”, añade.

De acuerdo con la radio y televisión pública israelí el ayatolá Alí Jamenei, guía supremo iraní, y el presidente Masud Pezeshkian figuran entre los objetivos de la ofensiva estadounidense-israelí.

“En la primera oleada, apuntamos a objetivos de alto rango, personas implicadas en los planes destinados a destruir Israel”, declaró una fuente de seguridad israelí, sin aportar nombres, en una sesión informativa a la que asistió la AFP.

Frustrado ataque con misiles de Irán

Por otro lado, el ejército israelí aseguró que sus aviones han frustrado este sábado el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí desde el oeste de Irán, en un comunicado que acompañan con imágenes del ataque.

En la nota, indican que están operando “para eliminar las amenazas dirigidas al Estado de Israel y han desmantelado lanzaderas que estaban listas para disparar misiles hacia el Estado de Israel”.

A primera hora de esta mañana, Israel y Estados Unidos comenzaron sus ataques contra el país persa y se reportaron explosiones en Teherán y otras urbes, como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro).

El objetivo de la operación israelí es “degradar las capacidades del régimen iraní” y eliminar las “amenazas existenciales” que plantea Irán para Israel, atacando entre otros a personas de “alto nivel” implicadas “en el plan para destruir a Israel”, según informó un oficial del Ejército de Israel a la prensa extranjera.

En respuesta, Irán ha lanzado misiles y drones contra bases militares estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos, y centros militares en territorio israelí, según informó la Guardia Revolucionaria.

Hasta el momento, el Ejército israelí ha informado de seis oleadas de misiles lanzadas a su territorio y los servicios de emergencias han reportado un herido leve por el impacto de un misil iraní en un edificio residencial en Haifa (norte), ciudad que fue objetivo de múltiples ataques en la llamada guerra de los doce días del pasado junio, al albergar infraestructuras críticas y una refinería.

EFE no ha podido verificar de forma independiente el alcance de los posibles impactos y la censura militar israelí exige a los medios evitar la publicación de los lugares concretos donde impactan los misiles.