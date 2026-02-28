Bombardeos iraníes alcanzan edificios residenciales de la capital del Baréin
Los misiles iranies apuntaron a varios países en una región donde Estados Unidos tiene bases militares.
Edificios residenciales fueron atacados en Manama, la capital de Baréin, anunció este sábado el ministerio del Interior bareiní, al informar sobre el contraataque de Irán en el Golfo tras los bombardeos estadounidenses e israelíes.
“Varios edificios residenciales en Manama fueron atacados. La Defensa civil continúa los operativos de lucha contra incendios y de rescate en los sitios afectados”, indicó en comunicado.
Habitantes y periodistas de AFP en las capitales de Emiratos Árabes Unidos, Catar y Baréin oyeron explosiones.