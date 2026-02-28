Hable con elPrograma

Bombardeos iraníes alcanzan edificios residenciales de la capital del Baréin

Los misiles iranies apuntaron a varios países en una región donde Estados Unidos tiene bases militares.

TEHERÁN (IRÁN), 28/02/2026.- Imagen de referencia: Una columna de humo emerge del centro de Teherán tras un ataque israelí este sábado. Irán anunció este sábado el cierre de su espacio aéreo después de que se escucharan varias explosiones en diversos puntos de Teherán y de que Israel informara de que ha lanzado un ataque preventivo contra el país persa. EFE/ Mehrnews SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO). PROHIBIDO SU USO POR MEDIOS ISRAELÍES / Mehrnews

Edificios residenciales fueron atacados en Manama, la capital de Baréin, anunció este sábado el ministerio del Interior bareiní, al informar sobre el contraataque de Irán en el Golfo tras los bombardeos estadounidenses e israelíes.

“Varios edificios residenciales en Manama fueron atacados. La Defensa civil continúa los operativos de lucha contra incendios y de rescate en los sitios afectados”, indicó en comunicado.

Los misiles iranies apuntaron a varios países en una región donde Estados Unidos tiene bases militares.

Habitantes y periodistas de AFP en las capitales de Emiratos Árabes Unidos, Catar y Baréin oyeron explosiones.

