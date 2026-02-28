Altos funcionarios de Israel afirman que Trump y Netanyahu vieron una foto del cadáver de Jamenei

Israel confirmó la eliminación del líder supremo de Irán, Ali Jamenei, en lo que representa un hecho sin precedentes: por primera vez en su historia, Israel habría eliminado al líder en funciones de un Estado enemigo. El ataque formó parte de una ofensiva masiva lanzada durante la mañana contra objetivos estratégicos en Teherán, incluyendo el complejo donde se encontraba el ayatolá.

Tanto el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fueron informados del resultado de la operación y se les mostró una imagen del cuerpo de Jamenei tras ser recuperado por autoridades iraníes entre los escombros del complejo atacado. El embajador de Israel en Washington, Yechiel Leiter, comunicó oficialmente a funcionarios estadounidenses que la operación había tenido éxito.

Tras las informaciones sobre la muerte del líder supremo, el asesor principal de Jamenei, Ali Larijani, reaccionó con una dura advertencia a través de la red social X, prometiendo una respuesta iraní. En su mensaje aseguró que Irán hará que “los criminales sionistas y los desvergonzados estadounidenses se arrepientan”, anticipando represalias y elevando aún más la tensión regional tras un acontecimiento que podría marcar un punto de inflexión en el conflicto.