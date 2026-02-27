Procuraduría requirió al rector del Conservatorio del Tolima por encuentro con De la Espriella

Tolima

La Procuraduría General de la Nación requirió al rector del Conservatorio de Música del Tolima, James Enrique Fernández Córdoba, por el presunto uso de las instalaciones públicas de la institución con fines electorales.

Tra su polémica aparición el pasado 15 de febrero junto al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, el Ministerio Público le envió un requerimiento preventivo sobre el cumplimiento de las prohibiciones en materia de participación política y el adecuado manejo de bienes públicos.

Ese día, el rector apareció junto al aspirante en la Sala Alberto Castilla del Conservatorio, acompañándolo al piano mientras interpretaba algunas canciones. El episodio generó controversia en el departamento por el aparente uso indebido de espacios públicos con fines electorales.

El ente de control pidió a Fernández Córdoba abstenerse de llevar a cabo actividades proselitistas, velar por la neutralidad institucional e implementar controles internos que eviten posibles irregularidades.

Asimismo, la Procuraduría le solicitó capacitar al personal a su cargo para impedir que los recursos estatales —reportados públicamente como utilizados por un candidato presidencial para las elecciones de mayo de 2026— resulten comprometidos en un uso inadecuado de bienes públicos.

Además, la entidad disciplinaria le pidió garantizar la imparcialidad que deben observar los servidores públicos para preservar la igualdad en la contienda electoral, teniendo en cuenta que no solo De la Espriella, sino también otros aspirantes como Claudia López y Mauricio Cárdenas han visitado el Conservatorio en las últimas semanas.