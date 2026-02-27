OxoHotel se consolida como el grupo de hospitalidad más grande de Colombia

Colombia

OxoHotel Hospitality Management Group inicia el año como la mayor plataforma de hospitalidad del país por número de hoteles en operación. Con 30 propiedades activas, presencia en más de 10 destinos y más de 1,5 millones de huéspedes atendidos en 2025, el grupo reafirma su liderazgo como el actor más grande y diverso del sector hotelero colombiano.

Más que una red de hoteles, OxoHotel ha construido un verdadero ecosistema de hospitalidad. Su portafolio integra marcas internacionales como Marriott International, Hilton, IHG Hotels & Resorts y Sirenis Hotels & Resorts, así como hoteles independientes, resorts y formatos todo incluido.

“En OxoHotel hemos construido un ecosistema diverso que combina marcas globales, operación local y talento colombiano para elevar los estándares del sector. Nuestro propósito es claro: fortalecer la competitividad del turismo, generar desarrollo regional y posicionar a Colombia como un referente en hospitalidad en América Latina”, afirma Juan Carlos Galindo, CEO de OxoHotel.

Esta diversidad le permite atender a todos los perfiles de viajeros y momentos de vida: familias en búsqueda de experiencias vacacionales, parejas que celebran ocasiones especiales, grupos de amigos, viajeros corporativos y estadías de larga duración. Desde escapadas urbanas hasta resorts en destinos turísticos estratégicos, el grupo cubre integralmente el ciclo de vida.

Durante el último año, la compañía fortaleció su presencia en mercados clave como Medellín, con la apertura de ‘Loma, a Tribute Portfolio Hotel by Marriott’, consolidando su apuesta por destinos de alto dinamismo turístico y empresarial.

Asimismo, con más de 1.500 colaboradores en el país, OxoHotel no solo opera hoteles, sino que también impulsa el desarrollo regional, genera empleo y eleva los estándares de la industria. Su modelo combina la operación local con alianzas globales, la eficiencia operativa y la visión estratégica con un propósito claro: llevar el turismo en Colombia a un nuevo nivel de competitividad, calidad y proyección internacional.