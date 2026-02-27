Horóscopo del profesor Salomón Hoy 27 de febrero 2026: Suerte laboral y económica para muchos signos
El Profesor Salomón revelo sus predicciones para este viernes 27 de febrero, previo a este comienzo del mes de marzo.
El profesor Salomón, quien es experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para este viernes, 27 de febrero, mencionando que la suma de estos números al momento de sumarlos (2+7) nos da 9, que es la transformación, cambios e innovación.
Según el profesor, todos los nacidos en esta fecha son personas que tienen una gran capacidad para superar problemas. También son muy equilibradas y tienen la visión de ayudar a los demás.
El número recomendado por Salomón para todas las personas que cumplen años hoy es el 3975. Asimismo, se les recomienda poner canela en polvo a los zapatos para llamar a la prosperidad.
Recomendación del día
- Para esta fecha el color el rojo
- El número es 1588
- La fruta es la manzana roja.
Se les recomienda realizar un baño con alguno de los productos sugeridos del Año Nuevo Chino. El código sagrado para los que estén padeciendo dolores es el 1579.
Horóscopo y tarot del día
Aries
Los nativos de este signo tienen que proyectar lo que quieren para este año, deben plantar metas, ya que la estrella de la suerte estará a su favor.
- Número: 1598
- Recomendación: El velón abre caminos y la garrafa de la prosperidad.
Leo
Tranquilidad, llegará a su vida después de una jornada en que las cosas han sido fuertes para usted. Es momento de arreglar rencillas con su familia, a la vez que comparte con ellos. El amor le estará tocando la puerta: se fortalecerá o aparecerá.
- Número: 9960
- Recomendación: El reventador y el velón de la pareja.
Sagitario
Llegará mucho dinero a su favor. La prosperidad económica le estará sonriendo y muchas áreas en su vida le darán beneficio económico. Si está pensando en comprar un vehículo o algo referente a finca raíz, es un momento adecuado.
- Número: 1191
- Recomendación: Las 33 mieles de la prosperidad y la picadura del tabaco.
Tauro
La gente de este signo en el fondo son buenas personas, en esencia son dulces y esto es fundamental para superar futuros obstáculos. La fortuna les sonreirá y tendrá que sacarle provecho. Podrá lograr las proyecciones nuevas que tiene en mente.
- Número: 7428
- Recomendación: El agua direccionada de la sabiduría y el kit de la suerte rápida.
Virgo
Este mes será de beneficio económico, pues esto que pueden aparecer dineros para nivelar el tema financiero. Si ha pensado en adquirir una casa, apartamento o algo referente a finca raíz, lo podría concretar. Llegarán oportunidades de viaje que tendrá que aprovechar al máximo.
- Número: 8211
- Recomendación: El baño liga del dólar y la casa de Santa Marta.
- Capricornio
El mes de marzo será importante para surgir de nuevo; recuperará su brillo que había perdido por diferentes circunstancias. Tenga cuidado porque ese brillo que va a tener hará que lleguen muchas envidias, mucho cuidado.
Número: 0258
Recomendación: El agua direccionada del éxito y el incienso de fortuna.
Géminis
Revise cómo han estado sus relaciones familiares; es momento de aceptarlos tal cual como son la prosperidad financiera; sin embargo, ponga atención en lo que va a invertir. La sabiduría está despertando en usted; confíe en su sexto sentido.
Número: 4588
Recomendación: El baño de bambú y la crema captando dinero,
Libra
Llegó el momento de invertir en su físico, invierta en su belleza, pero sin cruzar límites; cuide su temperamento, ya que personas pretenden sacar provecho de ello. Muchas metas que se había propuesto le van a resultar, sea en lo laboral o en lo personal.
Número: 2478
Recomendación: El agua direccionada anti estrés y el kit del trabajo.
Acuario
Vienen oportunidades y cambios que ha venido esperando, y si quiere nuevos comienzos, también los va a poder alcanzar; le llegarán bendiciones en forma de dinero y soluciones en temas de firmas de papeles; los problemas emocionales que ha tenido últimamente serán superados en brevedad.
Número: 6226
Recomendación: El velón de las siete potencias y el chandú.
Cáncer
Pierda el miedo, las cosas van a mejorar, llegarán cambios y sorpresas a los que les tendrá que sacar provecho; se hará justicia en muchos aspectos de su vida que necesita equilibrar. No es recomendable realizar ciertas ventas; espere un poco.
Número: 2972
Recomendación: El velón lluvia de plata y el vencedor.
Escorpio
No se desanime por lo que no le resultó como quería; tiene que seguir luchando para poder lograr cambios. No le dé importancia a los malos comentarios de la gente negativa, haga lo que le dé felicidad y tranquilidad, ponga cuidado en el ambiente laboral, no se descuide; un golpe de suerte llegará pronto a su vida.
Número: 8785
Recomendación: El cóctel del poder y la descruzadera.
Piscis
Algo referente a vehículos lo va a estar logrando; tenga cuidado con algunas propuestas que le van a hacer; personas malintencionadas querrán sacar provecho de usted. El mes de marzo le dará tranquilidad económica, así que mucho ojo.
Número: 1362
Recomendación: La crema captando dinero y el velón lluvia de oro.
Escuchar Caracol Radio EN VIVO:
Directo
Bogotá
El código iframe se ha copiado en el portapapeles