Hasta en un 200% ha estado la ocupación de las salas de urgencias en IPS de Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Yennifer Guzmán, secretaria de Salud de Ibagué, reveló que la administración municipal continúa desarrollando de manera permanente acciones de inspección y vigilancia al sector salud, con el propósito de proteger la vida, la dignidad y los derechos de los usuarios del sistema.

Durante la visita realizada a la clinica Avidanti se evidenció una ocupación superior al 200% en el servicio de urgencias, así como pacientes que permanecían hasta tres días en espera de atención, situación que exige el fortalecimiento de la presencia institucional y la verificación del cumplimiento de las obligaciones por parte de los prestadores.

En esta jornada se realizó, además, un acompañamiento técnico para la vigilancia de los servicios, en el que se formularon recomendaciones orientadas al mejoramiento de los procesos de atención, organización y operación institucional.

Estas acciones serán fortalecidas en articulación con otros actores del sector salud, con el fin de consolidar un trabajo conjunto que permita mejorar de manera sostenida la prestación de los servicios en la ciudad.

“Queremos que los usuarios tengan la tranquilidad de que no están solos. Nuestro trabajo no es únicamente de control, también es de acompañamiento para que las instituciones puedan corregir, fortalecer sus procesos y garantizar una atención más humana, segura y oportuna. Desde la Administración Municipal seguiremos estando del lado de los pacientes y de sus familias”, afirmó Yennifer Guzmán, Secretaria de Salud Municipal.