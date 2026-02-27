Aplazan audiencia de imputación de cargos contra Juliana Guerrero
No se presentó a la audiencia en la que la Fiscalía destaparía sus cartas en medio de la investigación por la supuesta presentación de títulos falsos.
Justicia
No se realizó la audiencia de imputación contra Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez, por la presunta corrupción en la expedición de títulos falsos.
Según se conoció Guerrero no se presentó a la audiencia programada para este viernes y Gutiérrez Martínez acudió sin su abogado defensor.
Debido a esto, la audiencia quedó programada para el próximo martes 10 de marzo.
En desarrollo...
Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...