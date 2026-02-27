Aplazan audiencia de imputación de cargos contra Juliana Guerrero

Justicia

No se realizó la audiencia de imputación contra Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez, por la presunta corrupción en la expedición de títulos falsos.

Según se conoció Guerrero no se presentó a la audiencia programada para este viernes y Gutiérrez Martínez acudió sin su abogado defensor.

Debido a esto, la audiencia quedó programada para el próximo martes 10 de marzo.

En desarrollo...