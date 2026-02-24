Falleció Angie Cáceres, símbolo de lucha contra la enfermedad de Wilson en Cartagena

Cartagena está de luto por la partida de Angie Cáceres Herrera, joven de 31 años que durante una década enfrentó con valentía la enfermedad de Wilson, un trastorno huérfano que provoca acumulación de cobre en el organismo. Su fallecimiento ocurrió el 22 de febrero de 2026 y ha generado múltiples mensajes de solidaridad y reconocimiento a su legado.

Angie, de raíces palenqueras, se convirtió en referente de resiliencia al compartir públicamente su historia para visibilizar las dificultades que viven quienes padecen enfermedades huérfanas. A pesar de los problemas de movilidad y de habla que le causaba la condición, nunca perdió la esperanza ni su actitud positiva.

Su diagnóstico llegó a los 21 años, cuando cursaba Química en la Universidad de Cartagena y estaba en embarazo. Aunque pudo dar a luz a su hija, la enfermedad transformó por completo su vida. Con el apoyo de sus padres y su pareja, continuó el tratamiento, enfrentando no solo las complicaciones médicas, sino también la discriminación social.

Quienes la conocieron la recuerdan como una mujer fuerte, que defendió la inclusión y el respeto hacia las personas con enfermedades raras.

La Fundación Sicklemia también lamentó su partida y aseguró que su lucha será continuar trabajando por la dignidad y los derechos de quienes padecen patologías huérfanas.

Angie será despedida por familiares y amigos en el barrio Nelson Mandela, donde residía, y posteriormente en San Basilio de Palenque, tierra de sus raíces. Su hija, quien también fue diagnosticada con la enfermedad de Wilson, se convierte ahora en el centro de las peticiones de acompañamiento y atención prioritaria por parte de la comunidad.