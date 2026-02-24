El CNE llega a Miami con la Plataforma de Acreditación y Postulación de Actores Electorales

Colombia

La Plataforma de Acreditación y Postulación de Actores Electorales del Consejo Nacional Electoral se lanzó el pasado 22 de enero y se ha convertido en el aliado de la democracia colombiana, ya que es una herramienta diseñada para que las agrupaciones políticas, tanto en Colombia como en el exterior, utilicen la tecnología como un mecanismo que garantice la inspección, vigilancia y control en los puestos de votación.

En ese sentido, con el objetivo de que las elecciones de 2026 cuenten con los principios de legitimidad y transparencia en todas las jornadas, el CNE presentó el aplicativo en Miami, desde donde se explicó su funcionamiento y ventajas, entre las que se encuentra la expedición de un código QR que le facilitará a la Fuerza Pública hacer un riguroso control de los testigos, observadores y auditores de sistema, quienes tendrán acceso a las mesas de votación y estarán pendientes de todo lo que ocurra con los formularios que deben diligenciar los jurados de votación.

Durante la jornada, se pronunció el magistrado Cristian Quiroz, presidente del CNE: “Si queremos mejorar nuestro país, es con el voto, con la responsabilidad social y con cuidar el único valor fundamental que tenemos como país: la democracia. Por eso, presentamos esta plataforma, porque sabemos de la importancia que tienen los testigos electorales”.

Asimismo, Quiroz invitó a las agrupaciones políticas a que hagan uso de la plataforma y enfatizó en que la labor de un testigo se da antes de que se dé el acceso a los votantes: “Apenas se abre la urna, ellos están reportando lo que pasó, qué jurados no están y qué pasa durante el día. Pero lo más importante, una vez termina la jornada electoral, a las 4:00 p.m., pueden tomar una foto al formulario E-14 y reportar a los partidos políticos, a sus candidatos, a su grupo significativo para que cada uno sepa qué tiene en su mesa, cuántos votos tuvo y por quién votaron”.

De esta manera, el llamado de la máxima autoridad electoral es para que las agrupaciones políticas y organizaciones de observación electoral realicen este proceso a tiempo, con el propósito de garantizar un proceso electoral con legitimidad y transparencia., por lo que, luego de Miami, el tribunal electoral visitó Caracas, en Venezuela, y hará presencia en Quito, capital de Ecuador, donde también se espera que las agrupaciones políticas hagan uso de la plataforma.