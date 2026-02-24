ColorLoto: resultados del lunes 23 de febrero de 2026

ColorLoto se juega todos los lunes a las 11:40 de la noche y el jueves a las 11:00 de la noche, y puede verlo por medio del Canal 1 o en la transmisión en vivo de Facebook Live y YouTube Live.

Resultados de ColorLoto hoy lunes 23 de febrero de 2026

Este lunes 23 de febrero de 2026 se jugó el acumulado de ColorLoto.

Conozca a continuación los resultados:

Resultados de ColorLoto:

Los números ganadores del ColorLoto del lunes 16 de febrero de 2026 fueron: Próximamente...

Los colores fueron:

Próximamente...

No se pierda los resultados de ColorLoto aquí:

Próximamente...

