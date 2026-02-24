Hable con elPrograma

ColorLoto: resultados del lunes 23 de febrero de 2026

Estos son los resultados del más reciente sorteo de ColorLoto este lunes 23 de febrero de 2026.

Imagen de referencia, foto Getty images y logo ColorLoto

Lina María Vegavegacabravegacabra

ColorLoto se juega todos los lunes a las 11:40 de la noche y el jueves a las 11:00 de la noche, y puede verlo por medio del Canal 1 o en la transmisión en vivo de Facebook Live y YouTube Live.

Resultados de ColorLoto hoy lunes 23 de febrero de 2026

Este lunes 23 de febrero de 2026 se jugó el acumulado de ColorLoto.

Conozca a continuación los resultados:

Resultados de ColorLoto:

Los números ganadores del ColorLoto del lunes 16 de febrero de 2026 fueron: Próximamente...

Los colores fueron:

Próximamente...

Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

