San Cayetano se une al iniciativa de guardias ambientales voluntarios

Un nuevo grupo de 25 ciudadanos del corregimiento de San Cayetano, en el municipio de San Juan de Neponuceno, Bolívar, se ha unido a la causa de la protección ambiental. Hoy son nuevos guardias ambientales voluntarios.Con este nuevo grupo de guardias ambientales son más de 30 los existentes en todo el territorio de Bolívar, coordinados por la Guardia Ambiental de Colombia.

Este nuevo grupo que fue capacitado por la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, Cardique, está listo para tomar acciones concretas para cuidar su entorno y promover un desarrollo sostenible en su región.

La capacitación les ha proporcionado las herramientas necesarias para identificar y abordar los desafíos ambientales en su comunidad, y para promover prácticas sostenibles en su vida diaria.

“Estamos orgullosos de apoyar a estos líderes comunitarios en su esfuerzo por proteger el medio ambiente.Su compromiso es un ejemplo para otras comunidades en la región”, dijo Roberto Ruiz, director Guardia Ambiental de Colombia.

A esta iniciativa de Guardias Ambientales de Colombia se están comprometiendo cada vez más ciudadanos de diversas localidades de Bolívar, en defensa del territorio y la promoción de prácticas sostenibles en sus comunidades.