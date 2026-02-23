Investigan muerte de tres menores en Clínica de Cartagena por presunta falta de atención adecuada

El Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) abrió una investigación formal tras la muerte de tres menores de edad en la Clínica Blas de Lezo, hechos ocurridos en el transcurso de una misma semana.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Según la información preliminar, las víctimas serían niños de 3, 10 y 14 años, cuyos fallecimientos estarían relacionados, presuntamente, con falta de atención médica adecuada dentro del centro asistencial.

La autoridad en salud anunció que se inició un proceso de inspección, vigilancia y control para esclarecer las circunstancias en las que se produjeron los decesos. El objetivo es determinar si existieron fallas en los protocolos de atención, demoras en la prestación del servicio o posibles irregularidades en los procedimientos médicos aplicados.

Desde el Dadis se indicó que se revisarán historias clínicas, tiempos de respuesta, disponibilidad de personal médico y condiciones generales de la atención brindada a los menores.

Mientras avanza la investigación, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y permitir que los organismos competentes adelanten las verificaciones correspondientes.

Hasta el momento, la clínica no ha emitido un pronunciamiento oficial detallando su versión sobre lo ocurrido.