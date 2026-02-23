El nuevo líder del CJNG puede ser Juan Carlos Valencia, hijastro de ‘El Mencho’: exagente Leo Silva

Noticia en desarrollo...

El pasado sábado 21 de febrero, fue abatido alias ‘El Mencho’ en México, uno de los hombres más buscados por ser el líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación.

Esta baja representa uno de los golpes más significativos para el narcotráfico en México, aunque desató una ola de violencia en Guadalajara y otras ciudades del país, pues hombres armados incendiaron comercios y bloquearon carreteras en represalia.

En 6AM W estuvo Leo Silva, quien fue agente especial a cargo de la DEA en la oficina de Monterrey , quien destacó que el asesinato de ‘El Mencho’ hubiese sido posible sin la DEA, sin embargo, hubo colaboración , ya que el operativo fue planeado con bastante tiempo.