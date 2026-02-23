Académicos llaman a la ONU a priorizar las reformas agrarias en la agenda global

Con un llamado a Naciones Unidas a priorizar las Reformas Agrarias en la agenda global concluyó este domingo, la Conferencia Internacional, Tierra Vida y Sociedad, reunida en Cartagena, como antesala de la Cumbre Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Social ICARRD+20, en la que se congregaron 410 participantes de 321 universidades y entidades educativas del mundo.

El manifiesto incluyó reflexiones relacionadas con los pilares fundamentales de la Reforma: Restitución, regulación, redistribución y reconocimiento, así como el compromiso del Gobierno Nacional de continuar por el camino de la justicia agraria.

Esta clausura estuvo presidida por la Ministra de Agricultura Martha Carvajalino, quien recibió el escrito con gran orgullo y alegría.

“Están ustedes cerrando tres días de debate, de discusión y de construcción colectiva, que junto con el foro social marcan el inicio después de 20 años, de la Segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria y el Desarrollo Rural, les prometimos que lo haríamos y lo cumplimos porque esto no es una utopía, es una realidad y en las voces de ustedes y de todos los pueblos del mundo que sufren la exclusión, el hambre y la guerra, construimos la ruta de la esperanza y la fuerza por la vida. Con ustedes decimos nunca más la violencia, nunca más el hambre, construimos todos un futuro justo, resiliente y sostenible”, aseguró.

La Ministra recibió la declaración como presidenta de la ICARRD+20 y se comprometió a llevarlo a la conferencia que inicia este martes, para multiplicar las voces de quienes así lo expresan y aportar en la construcción de una nueva ruta de la humanidad.Así mismo, la academia hizo un llamado a la FAO, a hacer seguimiento a los acuerdos de la conferencia que está próxima a iniciar para que la tierra sea el epicentro para trabajar, para comer y para la vida.

Durante la jornada los académicos Jonathan Fox, de la American University, EE.UU.;Rocío Peña, de la Universidad del Rosario; Boaventura Monjane de la CASAS, Grassroots International; Marta Saade, de la Universidad Externado; Ruth Hall, PLAAS, Universidad de Western Cape; Sergio Coronado, de la Defensoría del Pueblo de Colombia y Fernando García-Dory, WAMIP, debatieron acerca de los obstáculos permanentes, para conformar una verdadera democratización de la tierra, una democratización, donde existan políticas que generen la libertad, y el pluralismo de los verdaderos actores agrarios.

Una de las reflexiones que más llamó la atención fue la de Boaventura Monjane, quien invitó a los asistentes a no normalizar lo que está pasando a nivel mundial, frente a las políticas imperialistas que cruzan la fronteras.Así concluyeron tres días de plenarias, acogidas con una conversación global viva, plural sobre la tierra y la vida.