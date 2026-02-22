¿Por qué las busetas en Ibagué no prestan el servicio de transporte a personas con discapacidad?

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio la veedora ciudadana, Edna Castro, aseguró que lamentablemente en Ibagué no hay suficientes vehículos tipo buseta adaptadas para que las personas con discapacidad puedan movilizarse por la ciudad.

“Hemos estado solicitando a la Secretaría de Movilidad al Sistema Estratégico de Transporte y las empresas del transporte que se de le inicio, porque existen 41 busetas que tienen plataforma, pero que se empiecen a utilizarla y que se les brinde este servicio a estas personas”, dijo Castro.

Además, denunció que en Ibagué existe una falta de voluntad administrativa y de cumplimiento de las empresas de transporte “Hay normas que desde el 2003 están, pero no se cumple, empezando que en la ciudad ni los andenes tiene rampa, entonces esto ha sido de varias administraciones”.

Edna Castro sostuvo que desde la Alcaldía de Ibagué en respuesta a los requerimientos manifiestan que se debe hacer una capacitación con los conductores de transporte público, pero que el problema persiste sin solución.

“Cuando una persona con discapacidad va a tomar la buseta, el conductor responde que el control no sirve, que no tienen las llaves del sistema o que no saben como funciona, entonces no ha existido voluntad”, destacó.

Por otra parte, afirmó que esperan que con el Sistema Estratégico de Transporte Público se implemente este servicio en las busetas, pero que mientras esto sucede se utilice los sistemas ya instalados.

“A la comunidad se le están vulnerando varios derechos, porque muchas personas que no tienen con qué pagar un taxi, un Uber u otro servicio de transporte no se pueden movilizar”, resaltó.

Finalmente, aseguró que persistirán por la vía jurídica para que en la ciudad se preste este servicio de transporte a las personas con discapacidad para que existe inclusión.