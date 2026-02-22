Asesinan a joven colombiano en España y vinculan el caso a enfrentamiento entre bandas latinas

Juan Esteban Rubio, un joven colombiano de 18 años fue asesinado en la ciudad de Valladolid, España, tras ser apuñalado por un menor de 13 años, la policia local ha vinculado de manera preliminar las causas del apuñalamiento a un contexto de enfrentamiento entre bandas latinas, entre los Dominican Don´t Play (DDP) y los Trinitarios.

Mientras tanto, el supuesto autor material de las puñaladas mortales ha ingresado en el Centro de Menores Infractores del Zambrana, en la misma ciudad de Valladolid.

Este menor estaba acompañado por otra joven de 17 años, que también ha ingresado al centro de menores, y de otra de 18 años que ha ingresado en prisión, ambas vinculadas con los hechos.

La familia niega que perteneciera a una banda latina

Los padres de Juan Esteban Rubio han negado que el joven perteneciera a una banda y lo han definido como “noble”: “Éramos una familia de bien, somos una familia de bien. Llegamos cuatro y tristemente nos vamos a despedir de mi hijo y ahora seremos tres”, lamentó la madre, Mónica Alejandra Torres.