Unicartagena reveló hallazgos sobre impacto del asbesto en Bolívar

En el marco del lanzamiento oficial de los resultados del proyecto “Formulación de una estrategia integral para reducir el impacto en la salud pública y ambiental por la presencia de asbesto en el territorio del Departamento de Bolívar”, la Universidad de Cartagena presenta los hallazgos que proyectan a la ciudad como un referente de alcance nacional e internacional en el abordaje técnico y sanitario del asbesto, que además de caracterizar los riesgos asociados a la presencia de este material en el territorio, establece lineamientos orientados a la mitigación y gestión integral de su impacto en la salud pública, articulando esfuerzos entre la academia y los actores institucional

Como parte de este proyecto, se realiza el lanzamiento del documental “Expuestos: bajo techos de asbesto”, una producción audiovisual que visibiliza el recorrido científico, territorial y humano detrás de esta investigación. El producto muestra cómo el equipo interdisciplinario traza el problema sobre el territorio, dialoga con comunidades y convierte la evidencia técnica en una herramienta concreta para la toma de decisiones públicas.

La proyección se realizará este miércoles 25 de febrero a las 10:00 am en el Salón Cruz Pombo, ubicado en el campus Piedra de Bolívar de la Universidad de Cartagena, durante el encuentro, estudiantes, docentes, medios de comunicación y el equipo de Udeceteve, productora audiovisual de Unicartagena, conversarán sobre los hallazgos del estudio.

El proyecto, financiado por Minciencias a través del Sistema General de Regalías (SGR) y ejecutado en alianza con la Fundación Colombia Libre de Asbesto, marca un hito en América Latina al lograr la identificación detallada de cubiertas de asbesto-cemento mediante imágenes hiperespectrales obtenidas por sobrevuelos aéreos.

Más de 11 millones de metros cuadrados identificados

El equipo investigador, liderado por el profesor Manuel Saba, identifica más de 11 millones de metros cuadrados de cubiertas de asbesto-cemento en Cartagena, equivalentes a más de 1.300 canchas de fútbol.

La presencia del material se distribuye de manera uniforme en distintos sectores de la ciudad, independientemente del estrato socioeconómico, lo que confirma que se trata de un problema transversal de salud pública y gestión ambiental.

Aunque Colombia prohíbe el uso del asbesto mediante la Ley 1968 de 2019 (Ley Ana Cecilia Niño), su efecto continúa representando un riesgo latente debido a la permanencia de cubiertas instaladas durante décadas anteriores.

Innovación tecnológica

El proyecto desarrolla una metodología innovadora basada en imágenes hiperespectrales con una resolución de 80 centímetros, lo que permite generar un mapa con una exactitud cercana al 100 %.

Esta tecnología identifica la “firma espectral” de los materiales, diferenciando las cubiertas de asbesto-cemento del resto de superficies urbanas. Este avance constituye el primer paso técnico indispensable para planificar procesos de remoción segura y priorización de intervenciones.

Sin embargo, el panorama normativo presenta un desafío. La Ley 1968 otorga un plazo de cinco años —que vence en julio de 2024— para que los ministerios de Ambiente, Salud, Minas y Trabajo reglamenten la remoción y disposición final del material. A la fecha, no existen lineamientos técnicos nacionales definitivos, lo que refuerza la necesidad de contar con evidencia científica sólida como la producida en Cartagena.

Alternativas de mitigación

Si bien la remoción total del material es una solución efectiva, también implica altos costos logísticos y técnicos. El estudio señala alternativas como el confinamiento y el encapsulamiento, que consisten en aplicar recubrimientos especializados para sellar las fibras y evitar su liberación.

Toda intervención debe ser realizada por empresas autorizadas y bajo planes aprobados por autoridades competentes, dado el carácter peligroso del material.

Además del impacto sanitario, el proyecto identifica una oportunidad económica: el desarrollo de empresas especializadas en gestión y disposición segura de residuos con asbesto, lo que permite dinamizar el sector productivo mientras se reducen futuros costos en atención médica.

Formación médica

Como parte del componente de salud, en junio de 2024 el proyecto realizó una capacitación intensiva con 24 médicos, dirigida por expertos internacionales de alto reconocimiento en enfermedades relacionadas con el asbesto.

Durante una semana, los especialistas transfirieron conocimiento técnico en diagnóstico y lectura especializada, sentando las bases para que Cartagena avance hacia la consolidación de un centro de excelencia en atención de patologías asociadas al asbesto en Colombia y América Latina.

Este fortalecimiento institucional mejora la capacidad local de diagnóstico, vigilancia epidemiológica y prevención.

Cartagena, referente regional

Con la generación del primer mapa hiperespectral de cubiertas de asbesto-cemento en América y la articulación entre ingeniería, salud pública y gestión territorial, Cartagena se posiciona como modelo para otras ciudades del país y del continente.

El llamado es claro: contar con información precisa es el primer paso para tomar decisiones responsables. La evidencia está disponible. El siguiente paso corresponde a la articulación institucional para proteger la salud pública y garantizar un manejo seguro y progresivo del material.