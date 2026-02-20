Las “chozas” del Centro Histórico son la puerta de entrada a la ICARRD+20 en Cartagena

Las llamativas estructuras instaladas en puntos emblemáticos del Centro Histórico de Cartagena, como la Torre del Reloj, la Plaza de los Coches y el Camellón de los Mártires, hacen parte de la estrategia del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para dar la bienvenida a la Segunda Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural, ICARRD+20.

Las edificaciones, que en redes sociales han sido denominadas “chozas”, están elaboradas con materiales sostenibles como guadua, fique y elementos reciclados. Estas estructuras ya habían sido utilizadas en la COP16 y ahora serán donadas a la ciudad como legado del evento internacional.

Espacio “Tierra para Todos”

Las estructuras conforman la entrada a la zona denominada “Tierra para Todos”, un espacio de libre circulación que busca acercar la discusión sobre la reforma agraria a la ciudadanía, sacando el debate de los recintos cerrados y llevándolo a la calle.

Entre el 24 y el 28 de febrero, este espacio albergará mercados campesinos, activaciones culturales y escenarios pedagógicos donde los asistentes podrán conocer los avances en materia de acceso a la tierra, seguridad alimentaria y protección de ecosistemas.

El Ministerio explicó que el propósito es permitir que residentes y turistas interactúen con los temas centrales del evento y conozcan el papel de Colombia en la conversación global sobre el desarrollo rural sostenible.

Una cumbre de alcance mundial

De manera paralela, más de 500 representantes de 100 países se reunirán en el Centro de Convenciones para debatir sobre seguridad alimentaria, acceso a la tierra y reforma agraria, con el acompañamiento técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Con esta agenda, Cartagena se convierte en epicentro de la discusión internacional sobre el futuro del campo y el desarrollo rural, dejando además un legado físico que podrá ser utilizado en futuros mercados campesinos y eventos culturales en la ciudad.

Las autoridades invitan a la ciudadanía a participar de las actividades y seguir la programación a través de los canales oficiales de la ICARRD+20.