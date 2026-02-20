Desmovilizados en el Tolima advierten con retomar las armas por incumplimientos del gobierno Petro

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, un grupo de desmovilizados de estructuras armadas ilegales denunció constantes incumplimientos del Gobierno nacional frente a los acuerdos establecidos para su reincorporación a la vida civil. Además, advirtieron que podrían volver a tomar las armas si persisten las dificultades que enfrentan mientras permanecen en centros transitorios.

Por motivos de seguridad, los desmovilizados solicitaron reserva de su identidad. A uno de ellos se le identificará como Andrés, quien aseguró que permanecen en condiciones precarias en un albergue transitorio ubicado en la vía que conduce de Alvarado a Ibagué, en el departamento del Tolima.

“No está cumpliendo ninguno de los factores queridos dentro del programa ni lo que está escrito en la ley. Estamos sufriendo por alimentación, no tenemos atención de primeros auxilios, estamos a la deriva, con niños y mujeres. Estamos abandonados por el Estado y eso que estamos en un programa de ellos. El 19 de diciembre fue la última vez que tuvimos la visita de alguien del Gobierno”, relató.

Los desmovilizados sostienen que dejaron las armas para acogerse a los beneficios del Grupo de Atención y Prevención (GAP), programa adscrito al Ministerio de Defensa. Señalan que, confiando en las garantías ofrecidas, abandonaron organizaciones como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc, el ELN y los Conquistadores de la Sierra.

“La mayoría de titulares del programa son hombres y como abandonaron un grupo, les tocó traerse las familias para el hogar transitorio. En el momento tenemos mujeres, menores de edad, niños de brazo y con discapacidad. Somos casi 60 personas. Yo pertenecí al Clan del Golfo, pero al final del proceso, que es de tres meses, prácticamente nos echan a la calle con 480 mil pesos”, agregó Andrés.

Según su testimonio, el programa contemplaba capacitaciones en vigilancia, escolta o panadería para facilitar su reintegración, además de un estipendio durante los 90 días de permanencia en el centro transitorio. Sin embargo, afirman que esos compromisos no se han materializado.

Volver a las armas

Otro de los desmovilizados, identificado como César, aseguró haber pertenecido a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco. Él hace parte del grupo que contempla la posibilidad de retomar las armas si no se resuelven las dificultades actuales durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.

“En caso tal de que el Gobierno no solucione nuestra problemática, al momento de culminar el proceso nos veremos en la obligación, si no hay una solución digna para nosotros, de volver nuevamente a tomar las armas, porque no hay más alternativa. Estamos aportando un granito para la paz del país entregando armamento y material de guerra, pero si no nos cumplen, nos tocará”, afirmó.

César explicó que, tras su desmovilización, no pueden regresar a sus regiones de origen por razones de seguridad, por lo que deberán definir un nuevo rumbo una vez culminen los 90 días en el albergue.

“Si no hay una solución contundente, más de uno se ve en la obligación de retomar un nuevo grupo armado. Por eso los grupos armados en Colombia se refuerzan, porque uno se desmoviliza, pero no se ven reflejadas las ayudas que nos ofrecen”, concluyó.

Caracol Radio buscó a la Gobernación del Tolima, pero la entidad respondió que el responsable de los desmovilizados es el Gobierno nacional; también buscó al alcalde de Alvarado, Julián Ramírez, pero hasta el momento de esta publicación no fue posible obtener una respuesta sobre la situación que afronta su municipio con este, y otros posibles albergues de la zona.