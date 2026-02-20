Conductor fue sorprendido con más de 150 kilos de marihuana en la vía El Espinal - Neiva

Tolima

En horas de la madrugada, personal de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Departamento Tolima sorprendió, en un puesto de control de la vía El Espinal - Neiva, a un conductor que transportaba en un vehículo particular un total de 31 paquetes envueltos en vinipel.

De acuerdo con el coronel John Anderson Vargas, comandante de la Policía Nacional en el Tolima, en el interior de los paquetes eran transportados 170 kilogramos de marihuana.

“El procedimiento se llevó a cabo hacia las 4:30 de la mañana, durante labores de prevención y control sobre la vía Castilla–Girardot, sector Castilla, jurisdicción del municipio de Coyaima. En el lugar, uniformados lograron la captura en flagrancia de un ciudadano de 26 años, natural y proveniente de Bogotá, quien se movilizaba en un vehículo tipo automóvil”, detalló el oficial.

Al practicarle un registro al automotor, los uniformados hallaron ocultos en la silla trasera y en el baúl los paquetes que contenían la sustancia ilícita. Durante el procedimiento también fueron incautados dos equipos móviles celulares.

“Según información de inteligencia, el capturado cubría la ruta desde el departamento del Huila con destino a la ciudad de Bogotá, donde el estupefaciente pretendía ser distribuido en diferentes localidades de la capital del país”, agregó el coronel Vargas.

El detenido, junto con la sustancia incautada y los elementos materiales probatorios, quedó a disposición de la Fiscalía 67 Local de Natagaima por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Un juez de control de garantías deberá definir su situación jurídica en las próximas horas.