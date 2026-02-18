Distrito llegó con “Planeación en tu Barrio” a Los Calamares para atender a más de 120 familias

La cancha Nueva Generación del barrio Los Calamares se convirtió en un punto de atención institucional con la realización de la primera jornada de Planeación en tu Barrio, iniciativa con la que la Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Planeación, llevó sus servicios a más de 120 familias del sector.

Durante la mañana, la comunidad accedió a orientación y acompañamiento presencial para adelantar trámites que normalmente requieren desplazamientos a distintas oficinas del Distrito. En un solo espacio, la ciudadanía pudo gestionar solicitudes y requerimientos relacionados con Sisbén, Nomenclatura, Estratificación, Uso del Suelo y Catastro.

De manera simultánea, se brindó información sobre los avances del proceso de revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y se recibieron propuestas de la ciudadanía de cara a la etapa de formulación del instrumento. Adicionalmente, se ofreció asesoría sobre el proceso de legalización urbanística.

El espacio contó con el apoyo de la Dirección de Control Urbano, adscrita a la Secretaría de Planeación, y del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), entidad que brindó servicios de vacunación para los asistentes.

Uno de los servicios con mayor demanda fue el del Sisbén. El equipo técnico atendió solicitudes de encuestas nuevas, verificaciones, inclusión de personas en fichas existentes, actualización de datos y orientación para el retiro de integrantes del hogar, brindando acompañamiento directo a cada caso.

El secretario de Planeación Distrital, Emilio Molina Barboza, resaltó que esta estrategia hace parte del compromiso de la administración del alcalde Dumek Turbay de acercar la institucionalidad a los barrios. “Con Planeación en tu Barrio acercamos los servicios de Planeación a la comunidad, escuchando a la ciudadanía y orientándola en trámites que impactan su día a día. El resultado fue positivo y esta es la primera de varias jornadas que estaremos desarrollando durante el año”, afirmó.

La Secretaría de Planeación continuará llegando a otros sectores de Cartagena, consolidando un modelo de atención más cercano, directo y en el territorio.