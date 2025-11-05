Zohran Mamdani: ¿quién es el nuevo alcalde de Nueva York y fuerte opositor de Trump en EE. UU.?

Nueva York es una de las ciudades más emblemáticas e importantes del mundo por su desarrollo económico e industrias que se mueven dentro de sí. Ha sido protagonista de películas, series y más, pues es reconocida por su infraestructura y grandes edificios que adornan la ciudad.

Al ser tan especial, la elección de alcalde siempre es un evento significativo. Es así que, Zohran Mamdani, de 34 años, el pasado 4 de noviembre, se consolidó como el nuevo alcalde de Nueva York. Esto ha causado diferentes reacciones en ese país, pues Mamdani, es un demócrata autoproclamado socialista.

Su campaña se basó en poner sobre la mesa, la lucha en contra de los altos costos de vida, defender a los migrantes y a su vez, detener el genocidio. Mamdani ganó con un poco más del 50% de los votos, lo que representaría un golpe al trumpismo y al sector republicano de los EE. UU.

¿Quién es Zohran Mamdani?

Nacido en Uganda, Zohran Mamdani es un demócrata y opositor de los republicanos, más específicamente, del trumpismo en Estados Unidos. Se mudó junto a su familia a la ciudad de Nueva York cuando tan solo tenía 7 años de edad.

Se graduó del sistema de escuelas públicas de la ciudad de Nueva York, asistió a la Escuela Secundaria de Ciencias del Bronx y obtuvo una licenciatura en Estudios Africanos del Bowdoin College. No fue hasta 2018, que se nacionalizó como ciudadano estadounidense. Trabajó como asesor de vivienda para la prevención de ejecuciones hipotecarias, ayudando a propietarios de bajos ingresos y de color a evitar el desalojo y conservar sus hogares.

Este último trabajo fue el que lo impulso a querer obtener un cargo público en la ciudad, puesto que al ver que había una crisis en la vivienda y que solo los banco priorizaban a los más ricos, algo dentro de sí, lo llenó de entusiasmo para comenzar un cambio. Desde muy joven se interesó por causas que defendieran la dignidad y vida humana.

“La justicia debe ser para todos, no para unos pocos”: Zohran Mamdani

Para Zohran Mamdani, la vida de los seres humanos, las condiciones en las que viven y demás, son importantes, puesto que, él cree que el hecho de vivir dignamente, no debería de ser una distribución de mercado en la que solo los intereses de unos valgan más que la de otros.

Es el primer hombre del sur de Asia en servir en la Asamblea de Estado de Nueva York, consolidándose, también, como el primer ugandés y el tercer musulmán en formar parte de este organismo. A su vez, se asegura lo siguiente dentro de su perfil, el cual, está abierto al público en el New York Assemblymember:

“Durante demasiado tiempo, comunidades como la suya han sido excluidas de la política y las prioridades de nuestro estado. Zohran se esforzará por dar voz a quienes no la tienen, tanto en el distrito como en el estado, mientras permanezca en el cargo”.

Every politician says New York is the greatest city in the world. But what good is that if no one can afford to live here?



I'm running for Mayor to lower the cost of living for working class New Yorkers.



Join the fight. https://t.co/ooNzX0rccz pic.twitter.com/xqKTHNNWRO — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) October 23, 2024

Asimismo, Mamdani brilló no solo por sus propuestas y la apuesta a una ciudad más equitativa e igualitaria, sino que, gran parte de su campaña fue innovadora y fresca. El ahora alcalde, está más comprometido que nunca a lograr que Nueva York sea un sitio donde cualquiera pueda vivir, defendiendo los derechos de latinos, negros, trans, estudiantes y trabajadores.

