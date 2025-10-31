Nueva York: Aeropuerto Internacional John F. Kennedy suspende operaciones

El Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York suspende sus operaciones en tierra temporalmente debido a las condiciones climáticas y la falta de personal en el sistema de control de tráfico aéreo por el cierre del Gobierno de EE.UU., que inició el 01 de octubre.

“JFK, Newark y LaGuardia están bajo restricciones de tráfico de la FAA (Agencia Federal de Aviación) esta noche debido a los fuertes vientos y a la reducción de personal en varios centros de control de tráfico aéreo”, explicó Gestión de Emergencias de Nueva York.

Sin embargo, el principal aeropuerto internacional que presta servicio a Nueva York, tendrá suspendidas sus operaciones hasta las 19:30 hrs.

“Los vuelos con destino a JFK permanecen en sus aeropuertos de origen. Además, se ha implementado un programa de retrasos en tierra hasta la madrugada del sábado debido al viento y a la escasez de personal, limitando las llegadas a 36 aviones por hora. El retraso promedio es de aproximadamente 60 minutos, aunque algunos superan los 100 minutos”, según aseguran las autoridades.

Se recomienda a los viajeros que prevean retrasos generalizados y que consulten con su aerolínea el estado más reciente de su vuelo.

Newark

El aeropuerto de Newark está experimentando retrasos en tierra debido a la escasez de personal y al viento. Las llegadas están limitadas a 30 por hora hasta altas horas de la noche. El retraso promedio es de aproximadamente 100 minutos, con algunos retrasos superiores a 170 minutos.

LaGuardia

El aeropuerto LaGuardia está bajo un programa de retrasos en tierra debido a la escasez de personal y al viento. La tasa de llegadas oscila entre 24 y 28 aviones por hora hasta la madrugada del sábado. El retraso promedio es de aproximadamente 140 minutos y algunos vuelos se retrasan más de cinco horas. Las salidas desde LaGuardia también sufren retrasos promedio de 15 minutos, que van en aumento debido al viento.