Red de Veedurías denuncia presunta politización e irregularidades en el FOMAG

La Red de Veedurías de Colombia presentó una queja ante la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República por presuntas irregularidades en la administración del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).

La denuncia fue radicada por Pablo Bustos Sánchez, presidente de la organización ciudadana, quien advierte sobre una supuesta crisis financiera y administrativa en el fondo encargado de garantizar la salud, pensiones y cesantías de los docentes del país.

Señalamientos contra directivos y exfuncionarios

En esta denuncia presentada por la organización, se solicita investigar a miembros del Consejo Directivo del FOMAG y a varios exfuncionarios, entre ellos:

• Germán Bayona

• Luis Carlos Leal Angarita

• Guillermo Alfonso Jaramillo

• FECODE

Según la queja, existirían posibles conductas relacionadas con interés indebido en contratos, tráfico de influencias, abuso de autoridad por omisión de denuncia, fraude procesal, entre otras faltas disciplinarias y penales.

Politización y presuntas campañas electorales

Uno de los puntos centrales de la denuncia es la supuesta politización del FOMAG, al vincular la administración del fondo con aspiraciones políticas de algunos funcionarios y dirigentes sindicales.

La organización sostiene que el fondo estaría siendo utilizado como “plataforma política” en medio de candidaturas al Senado de la República, situación que, de comprobarse, podría configurar faltas disciplinarias gravísimas.

“Herman Bayona se habría posesionado incurso en un conflicto de intereses porque su ex esposa era la jefe de investigaciones de la Supersalud que habría tratado de multar a la Fiduprevisora y al Fomag (...), ¿Cómo responderán el ex superintendente de salud Luis Carlos Leal y la exministra Carolina Corcho - hoy candidatos al senado por el Frente Amplio y el ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo?“, dijo Pablo Bustos Sánchez, presidente de la organización ciudadana.

El Fondo del Magisterio ya tiene antecedentes disciplinarios

Recordemos que la Procuraduría ya formuló pliego de cargos en diciembre de 2025 contra el entonces ministro de Salud y otros integrantes del Consejo Directivo del FOMAG por presuntas irregularidades en la implementación del nuevo modelo.

En Caracol Radio nos contactamos con FOMAG ante esta denuncia, pero por el momento no se han pronunciado al respecto.