Red 5G de Claro aumenta su cobertura en Colombia y ya está en más de 50 ciudades de todo el país

El pasado 16 de febrero, Claro Colombia anunció la incorporación de siete nuevos municipios a la red 5G; con esto, la empresa de tecnología más grande del país amplía su cobertura y está cada vez más cerca de todos los colombianos.

De acuerdo con el comunicado emitido por la compañía, los nuevos municipios con disponibilidad de la red 5G de Claro son Chigorodó (Antioquia), Curumaní (Cesar), Granada (Meta), Arauca (Arauca), Funza (Cundinamarca), Aguazul (Casanare) y Chaparral (Tolima).

Este hito es un impulso para que más territorios en Colombia puedan acceder a la mejor tecnología y así impulsar la productividad, la innovación y la experiencia de todos los usuarios de Claro.

Esta nueva red está respaldada por más de 2.200 estaciones bases activas, lo que soporta el 16 % de todo el tráfico móvil de toda la compañía; no obstante, este número puede ascender a más del 35% de los usuarios.

“Esta tecnología significa mayor velocidad, estabilidad y capacidad, lo que abre oportunidades para ciudades inteligentes, sectores productivos más eficientes y servicios de última generación”, afirmó Hugo Salazar, director de ingeniería de Claro Colombia.

Tras esta ampliación, la red 5G de Claro alcanza 57 ciudades y municipios de 27 departamentos del país. En caso de encontrarse interesado en usar este servicio, los usuarios solo deben encontrarse en una zona de cobertura y contar con un dispositivo compatible con la red.