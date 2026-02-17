Gobernador Yamil Arana destaca avances de Bolívar en materia de seguridad

En un acto solemne realizado en la Plaza de la Proclamación de Cartagena, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, destacó la ofensiva contra el delito en el departamento.

El pronunciamiento se hizo durante la posesión del nuevo comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda.

El mandatario resaltó que ya sostuvo diálogo con el coronel Pinzón Poveda y aseguró que una de las primeras decisiones fue reforzar el pie de fuerza en los municipios.

“Más de 100 nuevos policías llegaron al departamento y fueron distribuidos en 27 municipios. En Norosí se pasó de tener 12 uniformados a contar ahora con 20, mientras que en Magangué se sumaron 15 policías más, fortaleciendo la presencia institucional en zonas priorizadas”, explicó el Gobernador.

Agregó que “seguiremos trabajando de manera conjunta con la Policía Nacional para proteger a los bolivarenses y avanzar en la construcción de territorios más seguros”, afirmó.

Igualmente, el gobernador reiteró que la articulación entre autoridades es clave para enfrentar los retos actuales.

El mandatario también explicó que Bolívar cuenta con una estructura operativa particular, con tres comandancias: una en el norte que comparte jurisdicción con Cartagena, otra correspondiente a 27 municipios del departamento y una tercera en el Magdalena Medio, que se articula con Santander. “La coordinación entre etas tres comandancias es permanente y efectiva”, dijo.

Operaciones en el departamento

Arana Padauí sostuvo que se están desarrollando operaciones dirigidas contra los altos mandos de estructuras criminales y acciones contundentes frente a la delincuencia común que tienen su accionar en distintas zonas del departamento. “Estamos capturando, estamos judicializando, estamos haciendo lo que se ha debido hacer”, sostuvo.

Arana confirmó que ya se registran resultados con capturas importantes, especialmente en zonas rurales donde algunas estructuras intentaron reubicarse hacia el sector de La Mojana.

Bienvenida al nuevo Comandante de la Policía Bolívar

El Gobernador de Bolívar dio la bienvenida oficial al coronel Pinzón, quien asume esta importante responsabilidad en el departamento.

El mandatario destacó que Bolívar es una tierra de belleza, diversidad, cultura y gente amable, pero también un territorio con grandes desafíos en materia de seguridad y convivencia.

Subrayó que este nombramiento no solo representa un relevo institucional, sino la reafirmación del compromiso conjunto por fortalecer la tranquilidad de los bolivarenses.

Durante su intervención, el mandatario reiteró que la seguridad no se construye de manera aislada, sino a través del trabajo articulado entre la Gobernación y la Policía Nacional.

Señaló que la institución es un aliado estratégico en la tarea de garantizar los derechos ciudadanos, la protección y la convivencia en cada rincón del departamento, reconociendo la complejidad y diversidad del territorio.

El gobernador también resaltó la trayectoria, experiencia y formación profesional del coronel Pinzón, así como su disciplina y compromiso con la institución y el país. Expresó su confianza en que estas cualidades estarán al servicio de la ciudadanía para seguir fortaleciendo la seguridad en Bolívar, en medio de las distintas realidades que enfrenta el departamento.

Finalmente, reafirmó la total disposición del Gobierno Departamental para actuar con oportunidad y firmeza ante cualquier requerimiento de la ciudadanía. Insistió en que la prioridad es que cada familia viva con tranquilidad, que los comerciantes trabajen con confianza y que los niños y jóvenes crezcan en entornos seguros, y que los bolivarenses puedan sentirse seguros como antes, consolidando así un trabajo en equipo que permita alcanzar resultados reales en materia de seguridad y convivencia.

Nuevo Comandante Policía Bolívar

Durante la ceremonia, el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda asumió oficialmente el mando del Departamento de Policía Bolívar.

El acto fue presidido por el gobernador Yamil Arana Padauí, y el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, quien también destacó la trayectoria operativa del nuevo comandante.

Pinzón Poveda llega con más de 26 años de servicio en la institución, con experiencia en inteligencia y operaciones, y aseguró que su gestión estará enfocada en fortalecer la presencia institucional, combatir los delitos que afectan la convivencia y trabajar de la mano con la comunidad bajo la estrategia “Seguridad, Dignidad y Democracia”.

El nuevo comandante anunció que se intensificarán planes como las Caravanas de Seguridad, el programa Amanecer Seguro y los patrullajes focalizados en zonas priorizadas, con el objetivo de prevenir el delito y mejorar la percepción de seguridad en el departamento.