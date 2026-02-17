Del bloqueo en el CAN a la mesa de diálogo: ACONC responde por la jornada que dejó 1.500 funcionario

Una jornada de tensión que terminó en negociación. La movilización de comunidades afrodescendientes y campesinas del norte del Cauca dejó este lunes un episodio tenso en el Centro Administrativo Nacional (CAN) de la ciudad.

Durante más de seis horas, cerca de 1.500 funcionarios del centro, juzgados administrativos permanecieron sin poder salir de sus lugares de trabajo. Solo se permitió inicialmente la salida de mujeres gestantes y personas con urgencias médicas certificadas.

La mesa de concertación estaba prevista inicialmente para las 2:00 de la tarde, pero no se instaló a la hora acordada. El retraso prolongó la permanencia de los funcionarios en las instalaciones y aumentó la tensión en los accesos, donde se registraron altercados verbales y momentos de confrontación entre algunos empleados y miembros de la movilización.

Aunque se registraron agresiones contra algunos funcionarios, también se presentaron expresiones hostiles hacia la comunidad, lo que fue escalando la tensión. Así lo aseguró el presidente de ACONC, quien afirmó que durante la jornada se escucharon “comentarios racistas, xenófobos y señalamientos que intentaban vincularnos con el ELN y con otros grupos armados”.

Sin embargo, minutos antes de las 5:00 de la tarde se dio el levantamiento del bloqueo y comenzó la evacuación total. Por lo que, integrantes de ACONC ingresaron a las instalaciones para formalizar la mesa de diálogo con el Gobierno Nacional y dar inicio a las jornadas de concertación.





¿Qué pasó y cuál es el panorama despues del planton?

En entrevista, Alexis Mina Ramos, presidente de ACONC, reconoció que lo ocurrido generó malestar.

“Incidentes como el de ayer lastimosamente nos dejan un sinsabor a nosotros y a los funcionarios que estaban acá” indicó el dirigente.

El dirigente aseguró que ya hubo llamados de atención internos y que ese comportamiento no representa a la organización.

“Ya hicimos los llamados y las correcciones pertinentes, esa no es la organización que nosotros representamos, nos caracteriza tener unas movilizaciones pasificas” aseguró Mina.

También ofreció disculpas a la ciudadanía por los traumatismos. Indicando que, lamentaban los impactos que esta jornada tuvo sobre la ciudadanía y se encargarían de garabntizar que este tipo de escenarios no volverán a presentarse.

Mina sostuvo que la movilización fue mayoritariamente pacífica y afirmó que algunas confrontaciones fueron provocadas por personas que —según dijo— no pertenecen ni a la guardia ni al equipo organizador.





Seguridad y tierras: el núcleo del conflicto

Según explicó el dirigente, la mesa instalada avanza en dos frentes paralelos: una mesa social y otra de seguridad, siendo esta última prioritaria.

“Lo de seguridad para nosotros es estructural por la situación de confinamiento, guerra y reclutamiento que vive la región” explicó el presidente de ACONC.

En materia de tierras, confirmó que se acordó una ruta técnica con la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Restitución y la Agencia de Desarrollo Rural que incluye visitas catastrales, estudios sociales y ambientales, y posteriormente la compra de predios priorizados por los consejos comunitarios.

“Se van a comprar tierras para constituir los títulos colectivos de los consejos comunitarios, que es lo que le permite ser persona jurídica a una organización étnica” afirmó el dirigente Mina.

Además, recordó que existen procesos judiciales de restitución amparados en el Decreto Ley 4635, que establece medidas de reparación para comunidades afro afectadas por el conflicto.





Una exigencia que viene desde 1986

Mina aseguró que las reclamaciones no son recientes ni con este gobierno. Según explicó, existen actas firmadas con el Estado desde 1986 y compromisos adquiridos en distintos gobiernos —Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Iván Duque y ahora Gustavo Petro— que, a su juicio, no han tenido cumplimiento pleno. “Hay un sinnúmero de actas firmadas, el daño es estructural y de años” afirmando las circuntacias presentadas.

Para ACONC, el problema no es coyuntural sino acumulativo: conflicto armado, minería, tierras adjudicadas a terceros y falta de garantías de seguridad.





Rechazo a señalamientos políticos

El dirigente también rechazó versiones que vinculan la movilización con intereses electorales.

“No tenemos ningún ánimo ni intención política electoral... es una solución muy simplista creer que si alguien protesta es porque está siendo instrumentalizado” expresando la inconformidad de la información divulgada en diferengtes medios.

Aseguró que el objetivo es que el Gobierno asuma compromisos con respaldo técnico, jurídico y presupuestal real.

“Lo técnico, lo jurídico y lo presupuestal”.





Lo que está en juego

La mesa quedó formalmente instalada y se desarrollará durante tres días consecutivos con participación de 20 entidades del Gobierno Nacional.

Para ACONC, el éxito del diálogo dependerá de la voluntad política y de la capacidad de decisión de los funcionarios presentes. Aunque privilegiarán el diálogo, Mina advirtió que si no hay cumplimiento podrían volver a movilizarse, “en otras condiciones que no generen traumatismo”.

Lo ocurrido en el CAN deja una imagen dual: una jornada marcada por tensión y exigencias, pero también la apertura de un nuevo intento institucional por resolver una deuda histórica que, según las comunidades, lleva casi cuatro décadas acumulándose.