Alerta en las curules de paz: 6 de cada 10 municipios CITREP están en riesgo electoral: MOE

Las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), creadas para garantizar representación política a las víctimas del conflicto armado, enfrentan un panorama crítico de cara a las elecciones de 2026.

El más reciente análisis de la MOE revela que el 61,3 % de estos territorios presenta algún nivel de riesgo electoral por la coincidencia de factores de violencia e irregularidades en el comportamiento del voto.

El dato más preocupante es el aumento del riesgo extremo. En comparación con las elecciones de 2022, los municipios en esta categoría pasaron de 43 a 63, lo que representa un incremento del 46,5 %. Según la directora de la MOE, Alejandra Barrios, el estudio no solo evidencia un crecimiento en cifras, sino una mayor intensidad en las dinámicas de violencia y disputa armada en regiones como el Catatumbo, el Cauca, el sur del Meta y Guaviare.

El informe también advierte una alta coincidencia geográfica entre municipios en riesgo extremo y zonas con fuerte presencia de economías ilegales, especialmente en el Pacífico, el Catatumbo y el piedemonte amazónico. Esta superposición refuerza la alerta sobre la posible injerencia de grupos armados en los procesos electorales de estos territorios.

A los factores de violencia y fraude se suma la temporada de lluvias. De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), 2.884 puestos de votación están ubicados en zonas declaradas en alerta roja. En esos lugares están habilitadas 5.516.162 personas para votar, lo que equivale al 13,4 % del censo electoral nacional, y se concentran 18.743 mesas de votación.

Regiones como el Pacífico Medio, el sur de Córdoba y el sur de Bolívar generan especial preocupación por la combinación de riesgos climáticos, logísticos y de seguridad. La MOE advierte que, en contextos de emergencia, la entrega de ayudas humanitarias podría ser instrumentalizada con fines proselitistas, lo que incrementa la vulnerabilidad del proceso.

El análisis también señala que el 96,4 % de los municipios CITREP presenta riesgo por factores de violencia, una cifra superior al promedio nacional y que confirma la persistente injerencia de actores armados ilegales en estos territorios.

El panorama plantea un desafío mayúsculo para las autoridades electorales y de seguridad: garantizar que las curules de paz, diseñadas como un mecanismo de inclusión y reparación política, puedan elegirse en condiciones de transparencia y libertad en los territorios históricamente más golpeados por el conflicto armado.