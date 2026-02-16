Se realizó misa de acción de gracias por el regreso de DJ Dever y su equipo en el barrio Torices

La comunidad del barrio Torices, especialmente los habitantes de la calle Dardanelos, se reunió la tarde de este domingo para participar en una misa de acción de gracias por el regreso del productor musical Deverson José Ríos Caicedo, conocido artísticamente como DJ Dever, y de los integrantes de su equipo Leonard Rodríguez Iriarte y Anthony García.

La eucaristía, que en un principio había sido convocada para orar por la pronta liberación de las víctimas del secuestro, se transformó en un acto de gratitud tras conocerse su liberación en la madrugada del 14 de febrero. Familiares, amigos, vecinos y artistas del ámbito musical acompañaron la ceremonia, marcada por la emoción y la fe.

Durante la homilía, el sacerdote invitó a los asistentes a asumir la experiencia vivida como una oportunidad para fortalecer los valores y mantener la esperanza, tanto en los momentos difíciles como en los de alegría. DJ Dever se mostró visiblemente conmovido por las palabras y el respaldo de su comunidad.

La misa se convirtió en un espacio de encuentro y solidaridad en Torices, donde la comunidad celebró el regreso de uno de los referentes del género urbano en la región, reafirmando la importancia de la unión y la fe en medio de la adversidad.