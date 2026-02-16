San Juan Nepomuceno celebra su tradición y sabor en el Festival del Frito

La tradición, el sabor y la identidad cultural deleitan a miles de asistentes con la realización del Festival del Frito en San Juan Nepomuceno, una celebración que exalta los saberes ancestrales y la riqueza gastronómica de la región.

Tras el éxito de la jornada anterior, la tradición continúa ahora en territorio sanjuanero, donde propios y visitantes podrán disfrutar de una programación diseñada para resaltar los sabores típicos, el talento local y las expresiones culturales que hacen de este municipio un referente patrimonial del departamento.

La agenda inició desde tempranas horas con la apertura oficial del festival, dando paso a diversas muestras culturales que pondrán en escena el talento artístico y la identidad de la comunidad. En horas de la tarde se desarrollará un conversatorio con matronas tradicionales, un espacio de diálogo e intercambio de conocimientos sobre la cocina ancestral y las prácticas gastronómicas heredadas de generación en generación.

En el marco del encuentro, se realizará un homenaje póstumo a la matrona Otilia Romero, en reconocimiento a su invaluable aporte a la preservación de las tradiciones culinarias y culturales del municipio. Su legado seguirá siendo inspiración para las nuevas generaciones que encuentran en la cocina tradicional una forma de mantener viva la memoria colectiva.

La jornada culminará con nuevas presentaciones culturales que mantendrán el espíritu festivo y la integración comunitaria, consolidando al Festival del Frito como un escenario de encuentro alrededor de la identidad y el orgullo sanjuanero.

El evento cuenta con el respaldo de la Gobernación de Bolívar y el Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar, entidades que reafirman su compromiso con la salvaguardia y promoción del patrimonio gastronómico y cultural del departamento.

Cabe destacar que esta celebración hace parte de una ruta gastronómica que recientemente tuvo una exitosa edición en María la Baja, fortaleciendo el intercambio cultural y el reconocimiento de las tradiciones culinarias en distintos municipios del territorio bolivarense.