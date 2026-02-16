Punta Canoa avanza en su transformación vial: el circuito interno de calles alcanza el 40 %

El gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz continúa llevando infraestructura de alto impacto a la zona corregimental del Distrito. A través del programa Vías para la Felicidad, ejecutado por la Secretaría de Infraestructura, el corregimiento de Punta Canoa está viviendo una intervención histórica. Se trata de la construcción de un circuito vial interno histórico que contempla cerca de 2 kilómetros de nuevas calles en concreto rígido, algo sin precedentes para esta población de la zona norte.

El proyecto avanza a gran ritmo y ya registra más de 590 metros lineales de pavimento fundidos, principalmente en la calle 6, conocida como La Ceiba, así como en la carrera 10 o Bellavista, lo que permite alcanzar un porcentaje de ejecución cercano al 40 %. De manera paralela, se mantiene en proceso la excavación de aproximadamente un kilómetro correspondiente a los tramos restantes del proyecto.

La obra incluye además la construcción de 10 bocacalles de 15 metros lineales cada una, para un total de 150 metros lineales, que garantizarán la correcta articulación de las vías intervenidas con el resto de la malla vial del corregimiento.

El circuito contempla la pavimentación de las calles Bella Vista, La Ceiba, de la Caballeriza y Caribe, impactando directamente el corazón social y urbano de Punta Canoa. En la calle Caribe, por ejemplo, se concentran equipamientos fundamentales como la iglesia católica, la inspección de Policía, el CDI, el Centro de Vida, el puesto de salud, el parque principal y la zona de mayor actividad comercial, lo que convierte esta intervención en un motor de desarrollo para la comunidad.

Una comunidad que clamaba atención

“Lo dijimos desde el primer día: íbamos a saldar las deudas históricas con nuestros corregimientos y hoy Punta Canoa es prueba de que estamos cumpliendo. Durante años aquí prometieron y no pasó nada; pero hoy hay concreto, hay obras y hay dignidad para la gente. Este circuito vial es para transformar la vida de su gente. Estamos llevando desarrollo real donde antes solo llegaban excusas”, manifestó el alcalde Dumek Turbay Paz.

Eduardo Gómez, representante legal del consejo comunitario del corregimiento, destacó el alcance de los trabajos: “Es la primera vez que vemos una obra de esta magnitud en Punta Canoa. Gracias al alcalde Dumek Turbay por tenernos en cuenta. Esto mejora nuestra calidad de vida, impulsa el turismo y le da otra cara a nuestro pueblo”.

Esta intervención beneficia directamente a cerca de 2.000 habitantes, quienes durante años enfrentaron dificultades de movilidad en temporada de lluvias y condiciones precarias de acceso a los servicios básicos.

Con la ejecución de este circuito vial, la Alcaldía Mayor de Cartagena no solo mejora la conectividad interna del corregimiento, sino que fortalece su vocación turística, generando condiciones reales para el crecimiento social y productivo de los pobladores.

El programa Vías para la Felicidad continúa demostrando que la transformación de Cartagena llega a todos los territorios, integrando la zona urbana y corregimental con obras reales, planificación técnica y resultados que impactan directamente la vida de la gente.