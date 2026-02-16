Pico y placa en Pasto, esta es la restricción la semana del lunes 16 al 22 de febrero
Consulte aquí la restricción vehicular que rige en la ciudad de Pasto
Pasto - Nariño
Continúa vigente en Pasto la medida de restricción vehicular que limita la circulación de vehículos particulares, motocicletas y taxis durante los días hábiles, con el fin de disminuir la carga vehicular en horas de alta demanda y favorecer desplazamientos más ágiles dentro de la ciudad.
Desde este lunes 16 de febrero, el pico y placa en San Juan de Pasto inicia con los dígitos 6 – 7 así:
- Lunes: 6 y 7
- Martes: 8 y 9
- Miércoles: 0 y 1
- Jueves: 2 y 3
- Viernes: 4 y 5
La restricción rige de 7:30 de la mañana a 7:00 de la noche. Los sábados, domingos y días festivos no aplica la medida en Pasto.
Otras restricciones vigentes
Las autoridades recordaron que continúan vigentes otras medidas de movilidad en el municipio:
- Restricción de circulación de motocicletas entre 11:00 de la noche y 4:00 de la mañana, todos los días.
- Prohibición del tránsito de motocicletas con parrillero hombre mayor de 14 años en toda la ciudad, las 24 horas.
- Prohibición de circulación de motocicletas con parrillero de cualquier tipo en el centro de la ciudad, durante todo el día.
Sanciones por incumplimiento
No acatar el pico y placa constituye una infracción contemplada en el Código Nacional de Tránsito. La sanción puede equivaler a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que representa un valor cercano a $650.000, además de la posible inmovilización del vehículo y el pago de costos por grúa y parqueadero.