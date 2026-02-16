Hable con elPrograma

16 feb 2026 Actualizado 13:58

Pico y placa en Pasto, esta es la restricción la semana del lunes 16 al 22 de febrero

Consulte aquí la restricción vehicular que rige en la ciudad de Pasto

Operativo de tránsito en Pasto | Foto: Caracol Radio Pasto

Continúa vigente en Pasto la medida de restricción vehicular que limita la circulación de vehículos particulares, motocicletas y taxis durante los días hábiles, con el fin de disminuir la carga vehicular en horas de alta demanda y favorecer desplazamientos más ágiles dentro de la ciudad.

Desde este lunes 16 de febrero, el pico y placa en San Juan de Pasto inicia con los dígitos 6 – 7 así:

  • Lunes: 6 y 7
  • Martes: 8 y 9
  • Miércoles: 0 y 1
  • Jueves: 2 y 3
  • Viernes: 4 y 5

La restricción rige de 7:30 de la mañana a 7:00 de la noche. Los sábados, domingos y días festivos no aplica la medida en Pasto.

Otras restricciones vigentes

Las autoridades recordaron que continúan vigentes otras medidas de movilidad en el municipio:

  1. Restricción de circulación de motocicletas entre 11:00 de la noche y 4:00 de la mañana, todos los días.
  2. Prohibición del tránsito de motocicletas con parrillero hombre mayor de 14 años en toda la ciudad, las 24 horas.
  3. Prohibición de circulación de motocicletas con parrillero de cualquier tipo en el centro de la ciudad, durante todo el día.

Sanciones por incumplimiento

No acatar el pico y placa constituye una infracción contemplada en el Código Nacional de Tránsito. La sanción puede equivaler a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que representa un valor cercano a $650.000, además de la posible inmovilización del vehículo y el pago de costos por grúa y parqueadero.

