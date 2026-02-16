Obras de rehabilitación vial en Manga entraron a su recta final

El alcalde Dumek Turbay Paz continúa consolidando a Manga como uno de los barrios estratégicos en el proceso de recuperación de la malla vial de Cartagena. En una nueva visita de inspección al sector La Cabaña, el mandatario verificó los avances de la rehabilitación que se ejecuta en la carrera 24, obra que alcanza el 85 % de ejecución y que actualmente se encuentra en fase de construcción de andenes y acabados.

Esta intervención, que hace parte del proyecto de Rehabilitación de la Malla Vial Fase 2 y es ejecutada por el Consorcio Paviconstruj, contempla 90 metros lineales de vía en forma de L, recuperando un tramo que durante años presentó un avanzado estado de deterioro y afectaciones a la movilidad de los vecinos.

Durante el recorrido, el alcalde dialogó con la comunidad, que solicitó la ampliación del radio de intervención hacia otras calles aledañas que suman cerca de 138 metros lineales adicionales. Frente a esta petición, el mandatario indicó que el equipo técnico y jurídico evaluará alternativas en el marco contractual para buscar una solución que permita atender de manera integral este sector.

“Estamos recuperando vías que estaban en estado crítico y que por mucho tiempo no recibieron la atención necesaria. Aquí no venimos a hacer reparaciones superficiales, estamos rehabilitando con criterios técnicos para que las obras duren y mejoren realmente la movilidad y la calidad de vida de los vecinos”, manifestó el alcalde Dumek Turbay Paz.

Inversiones que valorizan y transforman el barrio.

La obra en el sector La Cabaña se suma a la reconstrucción que avanza en el sector del Viejo Dandy, donde se ejecutan más de 260 metros lineales de vía en concreto rígido, con renovación total de la base, construcción de andenes, señalización y mejoras complementarias. Cabe recordar la obra ya entregada en 2025 en el Nuevo Dandy, entre las calles 29 y 23A, donde se rehabilitaron más de 250 metros lineales y se elevó el nivel de la vía, resolviendo un problema histórico de inundaciones por intrusión de mareas que afectaba la movilidad y la calidad de vida de los habitantes.

A estas acciones se añade la rehabilitación de la malla vial del puente Román, conexión fundamental entre Manga y el Centro Histórico, junto con el mejoramiento de su entorno urbano, la recuperación de sus bajos, la intervención de la vegetación y la adecuación del pedraplén.

El Distrito Creativo

La apuesta por Manga también contempla la puesta en marcha este 2026 del Distrito Creativo, Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, que se construirá en el lote de la antigua Planta Eléctrica, entre el Fuerte San Sebastián del Pastelillo y la oreja del puente Román. Este proyecto, que tendrá una inversión superior a los 94 mil millones de pesos, integrará espacios para eventos, arte, formación, trabajo colaborativo, actividad comercial, oficinas institucionales, zonas verdes, parqueaderos y ciclorrutas, convirtiéndose en un nuevo motor de desarrollo para el barrio y para toda la ciudad.

Con este conjunto de obras, el gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz no solo recupera la malla vial de Manga, sino que impulsa su valorización, fortalece su vocación residencial y turística y mejora de manera integral el espacio público, demostrando que la transformación de Cartagena también se construye desde sus barrios tradicionales.