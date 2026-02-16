Niños, padres y docentes firmaron manifiesto en contra del cáncer infantil en Cartagena

Como parte de la agenda del Día Internacional de la lucha contra el Cáncer Infantil, que se conmemora a nivel mundial cada 15 de febrero, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) hace un llamado a las EPS, IPS y demás actores del sistema de salud para fortalecer las acciones estratégicas y operativas previstas en el Plan de Choque contra el Cáncer 2023–2026. Ello en procura de mejorar la atención de las personas que padecen esta enfermedad.

Estas acciones trazadas desde el Ministerio de Salud buscan reducir las desigualdades en el acceso al diagnóstico y tratamiento oportuno del cáncer infantil, así como garantizar una atención integral, continua, oportuna y de calidad.

Este año, la conmemoración tiene como lema “Todos tenemos que ver con el control del cáncer infantil”, destacando que la participación de padres, madres, cuidadores, docentes y del talento humano en salud es esencial, siendo la detección temprana, junto con el diagnóstico y tratamiento oportuno los factores determinantes para mejorar las posibilidades de supervivencia de los niños, niñas y adolescentes con cáncer.

Como parte de la agenda diseñada por el Dadis, se realizó en el centro comercial Los Ejecutivos una jornada informativa con mensajes que buscan generar conciencia acerca del impacto que tiene esta enfermedad en la ciudadanía. El acto central se desarrolló en la Institución Educativa Ciudadela 2000, donde cerca de 100 niños, padres de familias, docentes, representantes de las EAPB, Hospital Serena del Mar, ESE Cartagena de Indias y del gobierno distrital firmaron un manifiesto de compromiso de ser vigilantes de los signos y síntomas del cáncer infantil.

La jornada fue complementada con actividades lúdico recreativas representadas en artes, pintura, música, lectura de cuentos y rondas infantiles.

El cáncer en niños, niñas y adolescentes constituye en Colombia una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en la población de 0 a 18 años. Sobre el panorama de la enfermedad, en Cartagena durante 2025 se presentaron 95 nuevos casos de cáncer infantil, con una tasa de incidencia de 4,1 x 100.000 menores de 18 años.

Al presentar una radiografía de los diferentes tipos de cáncer que se registraron en 2025 en la ciudad, el director del Dadis, Rafael Navarro España, señaló que los nuevos casos corresponden a:

1. Linfomas y neoplasias reticuloendoteliales: 21

2. Tumores del sistema nervioso central: 14

3. Leucemias linfoides agudas: 13

4. Sarcomas de tejidos blandos y extraóseos: 10

5. Tumores germinales trofoblásticos germinales y otros gonadales: 12

6. Otros tipos de cáncer: 10.

De acuerdo con cifras del Dadis, al menos, 215 pacientes de Cartagena recibieron tratamiento para cáncer infantil en las 3 unidades de oncología pediátrica que cuenta la ciudad. Respecto a la mortalidad fallecieron 7 pacientes por esta causa.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el cáncer infantil se acompaña de una serie de síntomas de alerta (como fiebre, cefalea intensa y persistente, dolores óseos o pérdida de peso)

Por su parte, la rectora de la Institución Educativa Ciudadela 2000, Lilia Margarita Ariza Guerrero, destacó la campaña de concientización organizada por el Dadis y aliados en la que participaron niños, docentes y padres de familia en diferentes actividades de identificación de signos y síntomas del cáncer infantil.