Denuncian al alcalde de Arauca por presuntamente intervenir sin permiso el río con maquinaria pesada

Una denuncia ambiental fue presentada contra el alcalde de Arauca, Juan Alfredo Quenza Ramos, por presuntamente ordenar el ingreso de maquinaria pesada al cauce del Río Arauca para excavar el fondo y extraer arena en el sector del Fórum de los Libertadores, Malecón, sin permisos ambientales ni estudios técnicos previos.

Según la denuncia, retroexcavadoras operaron directamente dentro del río, removiendo sedimentos y cargando material en volquetas.

“El río Arauca hace parte de una cuenca binacional, lo que implica una responsabilidad reforzada en su manejo (...), si se da estas intervenciones locales pueden generar efectos aguas abajo y transfronterizos”, agregó el organismo de control.

Advierten daño ambiental y riesgo de inundaciones futuras

Tras esta posible acción por parte de la alcaldía de Arauca, en esta denuncia aseguran que en un tramo con curva, la remoción de sedimentos, podría modificar el equilibrio del río y aumentar el riesgo de inundaciones y daños a infraestructura urbana cercana.

Posible abuso de poder: no había permisos ni emergencia

Uno de los hechos más graves denunciados es que no existía ningún permiso ambiental, licencia, título minero ni acto administrativo que autorizara intervenir el cauce del Río Arauca. Tampoco se había declarado calamidad pública ni emergencia por inundación que permitiera actuar sin esos requisitos.

Finalmente, la organización asegura que este caso ya fue remitido a la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía y Ministerio de Ambiente para que investiguen posibles responsabilidades disciplinarias y penales.