Cartagena vibró con la IV Clásica Virgen de la Candelaria 2026

Con éxito rotundo se corrió la cuarta edición de la Clásica Virgen de la Candelaria, un evento que reunió a más de 850 ciclistas en las vías de Cartagena y que convirtió a la ciudad en epicentro del ciclismo regional y nacional durante este fin de semana.

Desde la salida, a las 6:00 a.m., el pelotón imprimió ritmo y estrategia sobre el asfalto. Se vivieron momentos de alta intensidad en sectores como eetorno Las Américas, Peaje Marahuaco, Arroyo Grande (Los Cocos), La Europa y la estación de servicio NOVA, donde los ataques, los relevos y la resistencia marcaron la diferencia.

La meta fue testigo de embalajes vibrantes y definiciones ajustadas que despertaron el furor de los asistentes y acompañantes. Fue una jornada de potencia, disciplina y pasión sobre ruedas.

Ganadores de la Clásica de la Candelaria por categoría

Grupo 1

1. Fabián Arango

2. Jhonatan Coronado

3. Juan Andrés Daza

4. Brayan Martínez

5. Jesús Santana

Grupo 2

1. Sebastián Casas

2. José Jaime Silva

3. Edgarto Martínez

4. Luis Beltrán

5. Juan José Betancourt

Grupo 3

1. Milton Toro

2. Jhon Carlos Toloza

3. Carlos Mancada

4. Enrique Quiñones

5. Jorge Galindo

Damas A

1. Launa Buelvas

2. Manesu Tanzona

3. Valentina Maya

4. Vanina Hoyos

5. Sonia Iriarte

Damas B

1. Ingrid Blanco

2. Margaret Ruiz

3. Ana Margarita Anglo

4. Beatriz Zuluaga

5. Maristele Fontalvo

Recreativos

• Hombres: Luis Montes Vargas

• Mujeres: Sofía Lambraño

La IV Clásica Virgen de la Candelaria 2026 no solo dejó campeones en cada categoría, sino también una ciudad movilizada alrededor del deporte, la vida saludable y el turismo.

Cartagena demostró que cuando el ciclismo rueda por sus vías, también avanzan la economía local, el comercio y la proyección nacional de una ciudad que respira organización, hospitalidad y grandes eventos deportivos.