Cartagena vibró con la IV Clásica Virgen de la Candelaria 2026
Corredores provenientes de distintos municipios de la región Caribe y de ciudades como Bucaramanga, Medellín y Bogotá participaron
Con éxito rotundo se corrió la cuarta edición de la Clásica Virgen de la Candelaria, un evento que reunió a más de 850 ciclistas en las vías de Cartagena y que convirtió a la ciudad en epicentro del ciclismo regional y nacional durante este fin de semana.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
Desde la salida, a las 6:00 a.m., el pelotón imprimió ritmo y estrategia sobre el asfalto. Se vivieron momentos de alta intensidad en sectores como eetorno Las Américas, Peaje Marahuaco, Arroyo Grande (Los Cocos), La Europa y la estación de servicio NOVA, donde los ataques, los relevos y la resistencia marcaron la diferencia.
La meta fue testigo de embalajes vibrantes y definiciones ajustadas que despertaron el furor de los asistentes y acompañantes. Fue una jornada de potencia, disciplina y pasión sobre ruedas.
Ganadores de la Clásica de la Candelaria por categoría
Grupo 1
1. Fabián Arango
2. Jhonatan Coronado
3. Juan Andrés Daza
4. Brayan Martínez
5. Jesús Santana
Grupo 2
1. Sebastián Casas
2. José Jaime Silva
3. Edgarto Martínez
4. Luis Beltrán
5. Juan José Betancourt
Grupo 3
1. Milton Toro
2. Jhon Carlos Toloza
3. Carlos Mancada
4. Enrique Quiñones
5. Jorge Galindo
Damas A
1. Launa Buelvas
2. Manesu Tanzona
3. Valentina Maya
4. Vanina Hoyos
5. Sonia Iriarte
Damas B
1. Ingrid Blanco
2. Margaret Ruiz
3. Ana Margarita Anglo
4. Beatriz Zuluaga
5. Maristele Fontalvo
Recreativos
• Hombres: Luis Montes Vargas
• Mujeres: Sofía Lambraño
La IV Clásica Virgen de la Candelaria 2026 no solo dejó campeones en cada categoría, sino también una ciudad movilizada alrededor del deporte, la vida saludable y el turismo.
Cartagena demostró que cuando el ciclismo rueda por sus vías, también avanzan la economía local, el comercio y la proyección nacional de una ciudad que respira organización, hospitalidad y grandes eventos deportivos.
Tatiana Rodríguez
Comunicadora Social y periodista, con más de 10 años de experiencia en Radio y Televisión, actualmente...