Accidente en el Puente Roncador de Mompox deja un menor fallecido y otro lesionado

Un trágico siniestro vial se registró en la Ruta 7802, kilómetro 76+850, a la altura del puente Roncador, jurisdicción del municipio de Mompox, dejando como saldo un menor de edad fallecido y otro lesionado.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo con el reporte de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar, el hecho correspondió a un choque contra las barandas del puente en el que estuvo involucrada una motocicleta Suzuki modelo 2020, de placa EBN-86F.

La moto era conducida por un adolescente de 14 años, víctima del siniestro. Como acompañante se movilizaba otro menor, de 15 años, oriundo de Magangué, quien fue trasladado al hospital La Divina Misericordia de ese municipio, donde recibe atención médica.

Según la información preliminar, la motocicleta se desplazaba en sentido vial Cicuco–Magangué cuando, al llegar al kilómetro mencionado, el conductor perdió el control y colisionó contra la estructura metálica del puente.

El caso es materia de investigación por parte de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar.