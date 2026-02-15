Incendio dejó ocho viviendas destruidas en San José de los Campanos

En la madrugada del sábado, el Cuerpo de Bomberos de Cartagena atendió el incendio en fase de libre desarrollo en el sector San José de los Campanos, donde ocho viviendas de madera resultaron totalmente afectadas.

Al lugar acudieron tres máquinas extintoras y un carro tanque, bajo el mando de los tenientes Gaspar Cabeza y Aníbal Guerrero, quienes lograron controlar la conflagración. Las viviendas, ubicadas en un área de invasión, estaban habitadas por varias familias, sumando más de 25 personas entre adultos y menores.

Aunque no se reportaron personas lesionadas, una mascota resultó con quemaduras. Los daños fueron totales en las estructuras y enseres.

Las causas del incendio aún son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

El Cuerpo de Bomberos reiteró recomendaciones a la comunidad, especialmente en viviendas de madera y en temporada de brisas: evitar sobrecargas eléctricas y conexiones improvisadas, no dejar velas ni fogones encendidos sin supervisión, y mantener materiales inflamables alejados de fuentes de calor.

La institución hizo un llamado a reforzar las medidas de prevención para proteger vidas y bienes, recordando que un corto circuito o una llama descuidada puede propagarse rápidamente en estas condiciones.