Cayó presunto agresor por violencia intrafamiliar en Magangué, Bolívar

En desarrollo del “Plan Cazador”, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Seccional de Investigación Criminal, materializó la orden de captura por el delito de violencia intrafamiliar en el barrio Santa Rita, en vía pública del municipio de Magangué.

El procedimiento permitió la captura de Álvaro Gabriel Furnieles Montoy, de 43 años, quien era requerido por la justicia por hechos ocurridos el 3 de septiembre de 2025, cuando presuntamente agredió físicamente a su compañera sentimental, ocasionándole múltiples hematomas en el cuerpo, situación que motivó a la víctima a interponer la denuncia ante la Fiscalía.

De acuerdo con las autoridades, a esta persona le registran cuatro anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por el mismo delito, correspondientes a los años 2013, 2015 y 2016.

En su contra recaía la orden de captura vigente No. 003-2026, de fecha 05 de febrero de 2026, proferida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Magangué.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y, en audiencias preliminares, un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Frente a esto, el Coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante Departamento Policía Bolívar: “Reiteramos nuestro compromiso en la lucha contra la violencia intrafamiliar. Invitamos a las víctimas y a la comunidad a denunciar oportunamente estos hechos para activar las rutas de atención y proteger la vida y la integridad de las familias.”