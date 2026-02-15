Capturado alias ‘Dison’ en El Carmen: vendía droga al servicio del Clan del Golfo

En el marco de la estrategia “Plan Cazador”, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Seccional de Investigación Criminal-Sijin, logró la captura en flagrancia de alias “Dison”, de 36 años de edad, por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, durante una diligencia de allanamiento y registro realizada en el barrio Los Laureles, jurisdicción del municipio de El Carmen de Bolívar.

Durante el procedimiento se incautaron 200 dosis de marihuana, dos celulares y un cuaderno de anotaciones.

El capturado presenta tres anotaciones judiciales: una por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, una por amenazas y otra por violencia contra servidor público.

Según las investigaciones, esta persona presuntamente se dedicaba a la coordinación y comercialización de sustancias estupefacientes al servicio del “Clan del Golfo”, siendo el encargado de abastecer puntos de expendio en los barrios Minuto de Dios, El Vergel, La Colonia y el sector de la avenida Colombia.

El capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y se encuentra a la espera de que un juez de la República defina su situación judicial.

Al respecto, el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar manifestó: “Con el desarrollo del Plan Cazador seguimos afectando las estructuras delictivas dedicadas al tráfico de estupefacientes. Este resultado demuestra nuestro compromiso permanente por proteger a las comunidades y cerrar los espacios al microtráfico en el departamento”.