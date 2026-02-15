Autoridades incautaron diez armas de fuego en vías de Bolívar

En operativos de control realizados en diferentes corredores viales del departamento de Bolívar, la Policía Nacional de Colombia incautó diez armas de fuego que fueron sacadas de circulación por incumplir disposiciones establecidas en el Decreto 2535 de 1993, normativa que regula el porte y tenencia de armas en el país.

Las acciones fueron adelantadas por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte, quienes instalaron puestos de prevención y verificación en puntos estratégicos con el fin de fortalecer la seguridad y prevenir la comisión de conductas delictivas en las carreteras del departamento.

De acuerdo con el reporte oficial, durante los procedimientos se realizaron registros a personas, inspecciones a vehículos y verificación de documentación, logrando detectar irregularidades que dieron lugar a la incautación de las armas conforme a la normatividad vigente.

Las autoridades indicaron que estos resultados hacen parte de las estrategias institucionales orientadas a reducir los factores de riesgo asociados al uso indebido de armas de fuego, así como a garantizar condiciones seguras para los viajeros y transportadores.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, afirmó: “Estos operativos permiten ejercer un control efectivo en las vías y prevenir hechos que puedan afectar la seguridad ciudadana. Seguiremos desplegando nuestras capacidades para mantener la tranquilidad en el territorio”.

La Policía Nacional reiteró la importancia de cumplir con los requisitos legales para el porte y tenencia de armas, recordando que el incumplimiento de la normatividad puede acarrear sanciones administrativas y penales.

Finalmente, la institución señaló que continuará desarrollando controles permanentes en las carreteras del departamento como parte de su compromiso con la convivencia y la seguridad, invitando a la ciudadanía a colaborar con las autoridades y reportar cualquier situación sospechosa.