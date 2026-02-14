Se conocen las primeras imágenes de DJ Dever tras su aparición en Puerto Colombia

Luego de varios días de incertidumbre, el reconocido artista cartagenero DJ Dever apareció sano y salvo en Puerto Colombia, Atlántico. Durante la madrugada, el músico se presentó ante la Policía y fue trasladado a un centro asistencial para valoración médica, confirmando que se encuentra en buen estado de salud.

Horas después, se difundieron las primeras imágenes del artista en una estación policial, donde se le observa mientras recibe indicaciones de los uniformados.

La noticia fue celebrada por el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, quien destacó que el DJ ya está bajo acompañamiento del Gaula de la Policía Nacional.

“Gracias a Dios por esta gran noticia, pues es el mejor desenlace de esta historia de angustia, incertidumbre y preocupación que vivió su familia, amigos, seres queridos y toda Cartagena.Ahora la invitación es a propiciar la tranquilidad para él y su familia. Lo importante es que DJ Dever está bien, sano y salvo. Y seguirá maravillándonos con su música, creatividad y calidez humana, tal como nos tiene acostumbrados desde hace muchos años.Dios lo bendiga y lo arrope de todo lo bueno que merece junto a su familia” indicó el mandatario a través de su cuenta en X.

Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.